شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى التركيز التام في محيط المدارس

دعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي سائقي المركبات إلى توخي الحذر والتركيز التام أثناء القيادة في محيط المدارس، وعدم الانشغال بغير الطريق، حفاظاً على سلامة الطلبة والمشاة، خصوصاً خلال أوقات الذروة الصباحية وفترات الانصراف.

وأكدت أن مناطق المدارس تشهد كثافة مرورية وحركة عبور مستمرة للطلبة، ما يتطلب من السائقين تخفيف السرعات، والالتزام بخطوط المشاة، والتوقف التام عند إشارات التوقف الخاصة بالحافلات المدرسية، مشددة على أن الانشغال باستخدام الهاتف أو أي مؤثرات أخرى أثناء القيادة يعرض حياة الآخرين للخطر.

وأوضحت أن السلامة المرورية مسؤولية مشتركة، وأن التزام السائقين بالسلوكيات الصحيحة يسهم في توفير بيئة آمنة للطلبة، داعية أولياء الأمور ومستخدمي الطريق إلى التعاون مع الجهات المختصة وتعزيز ثقافة القيادة الآمنة.