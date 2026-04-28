الإمارات للفلك: موسم الصيف يبدأ اليوم مع غيوب الثريا

قالت جمعية الإمارات للفلك إن موسم الصيف عند أهل البادية يبدأ من اليوم وحتى السابع من يونيو القادم، مع غيوب الثريا، وهو أول مواسم الحر والجفاف ثم يكون بعده القيظ مع طلوع الثريا إلى طلوع سهيل، وهو شدة الحر والجفاف وغاية السموم.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، إن هذه الفترة، التي تبلغ قرابة 40 يوماً، تسمى «الكنة» أو«الغيوب» أو «غيوب الثريا» أو «الخفوق»، وهو تعبير عن غياب نجم الثريا، وخلال هذه الفترة تقترن مع الشمس، ولا يمكن رؤيتها في وضح النهار، وتكون قبل فترة «الغيوب» فوق الأفق الغربي بعد غروب الشمس وتقترب منها تدريجياً، وبعد فترة «الغيوب» تكون فوق الأفق الشرقي قبل شروق الشمس وتتقدمها تدريجياً.

وأضاف أنه عندما تقارب الثريا على المغيب يحذر أهل البحر من ضربة من الضربات المناخية القوية، يسمونها «بولات الثريا»، وأوانها قبل غيوب الثريا بقرابة 10 أيام أو أقل، ويعتقد العرب أيضاً أن الثريا إذا ظهرت في المساء جلبت لهم المطر، ويقولون عنها «إليا ضاوت ناوت»، وكانت العرب تتجنب في فترة الغيوب الحجامة والوسم، وكذلك تتجنب إجهاد الإبل، وحتى سباقات الهجن، فإذا رأوا ناقة مريضة قالوا «كادنها في الغيوب» أي أجهدتها في فترة الغيوب.