اكتمال "الخط الأوسط" لتصريف مياه الأمطار في الشارقة فبراير 2027

قال المهندس علي بن شاهين السويدي، رئيس دائرة الأشغال العامة في الشارقة، لبرنامج "الخط المباشر" المذاع على قناة الشارقة: "إنه تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، تم الوصول إلى مراحل متقدمة في مشروع الخط الأوسط لتصريف مياه الأمطار والمياه الجوفية بمدينة الشارقة".

وأضاف: "يُعد هذا المشروع من أكبر المشاريع الاستراتيجية التي تم اعتمادها في عام 2024، بقيمة 500 مليون درهم، وقد تجاوزت التكلفة هذا المبلغ حالياً".

وأوضح أن الخط يبدأ بعمق يتراوح بين 13 متراً وأكثر من 20 متراً، ويخدم 22 منطقة في المدينة ضمن المرحلة الأولى، على أن يتوسع المشروع مستقبلاً ليشمل 42 منطقة، وصولاً إلى منطقة مويلح. ومن المقرر الانتهاء من المشروع في فبراير 2027.

وأشار إلى أن أبرز الطرق الرئيسية التي سيخدمها المشروع تشمل: شارع الملك عبدالعزيز، وامتداد شارع الوحدة وصولاً إلى ميدان الثقافة، وشارع الملك فيصل، والكورنيش (المجاز 2)، بالإضافة إلى الطرق الفرعية المتفرعة من هذه الطرق، بإجمالي أطوال شبكات يبلغ 16 كيلومتراً.