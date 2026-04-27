قرقاش: شراسة وحماقة العدوان الإيراني فيما يخصّ دول الخليج لم تكن متوقعة

أكد المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، خلال جلسة "إعادة تقييم التحالفات في زمن التوتر" ضمن ملتقى "مؤثري الخليج"، اليوم، في دبي، أن شراسة وحماقة وحسابات العدوان الإيراني فيما يخصّ دول الخليج العربي لم تكن متوقعة.

واعتبر قرقاش أن إيران تتصرف كدولة عظمى دون سلاح نووي، متسائلا: "كيف سيكون الوضع لو كانت تمتلك سلاحًا نوويًا؟، قائلا إنه: "لا يمكن معالجة الموضوع بتصريحات.. ونحن أمام أزمة ثقة سوف تمتد لعقود قادمة".

وأوضح أن العدوان الإيراني كان مُخططًا له، وشراسته فاقت التوقعات، مؤكدا أن دول الخليج كلها عملت على تفادي الحرب وكان هناك اتفاق ضمني لعدم استخدام الأراضي الخليجية ضد إيران.

وقال المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة إن مجلس التعاون الخليجي حقق إنجازات اقتصادية لكن لم يكن على قدر الحدث هذه المرة.