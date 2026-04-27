الإمارات تدين بشدة الهجوم المسلّح الذي استهدف الرئيس الأميركي دونالد ترامب

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، بشدة، الهجوم المسلّح الذي استهدف رئيس الولايات المتحدة الأميركية الصديقة، دونالد ترامب، معربةً عن أسفها الشديد لوقوع هذه الجريمة النكراء.

وأكّدت وزارة الخارجية، في بيان لها، تضامن دولة الإمارات مع رئيس الولايات المتحدة وعائلته، وحكومة وشعب الولايات المتحدة، كما أعربت عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، مؤكدةً رفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب، التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.