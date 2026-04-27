درجات الحرارة تميل للارتفاع

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتميل درجات الحرارة للارتفاع، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار شمالاً وشرقاً، وحركتها شمالية شرقية - شمالية غربية، وسرعتها 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، ومضطرباً أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 09:21، والمد الثاني عند الساعة 23:35، والجزر الأول عند الساعة 16:21، والجزر الثاني عند الساعة 05:15، وفي بحر عمان يكون الموج متوسطاً، ويضطرب أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 19:08، والمد الثاني عند الساعة 07:51، والجزر الأول عند الساعة 12:51، والجزر الثاني عند الساعة 01:42.