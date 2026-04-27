«طرق دبي» ترسي عقد مشروع تطوير شوارع أم سقيم والوصل والصفا

أرست هيئة الطرق والمواصلات في دبي عقد مشروع تطوير شارع أم سقيم من تقاطعه مع شارع جميرا حتى شارع الخيل، وتطوير شارع الوصل من تقاطعه مع شارع أم سقيم إلى تقاطعه مع شارع الثاني من ديسمبر، وتطوير شارع الصفا من تقاطعه مع شارع الشيخ زايد إلى شارع الوصل، وتطوير سبعة تقاطعات على شارع جميرا.

ويتضمن المشروع تنفيذ جسور وأنفاق بطول إجمالي يبلغ نحو 11 ألف متر، إلى جانب التوسعة السطحية للطرق.

وسيسهم المشروع، عند اكتماله، في زيادة الطاقة الاستيعابية لشارع أم سقيم إلى 16 ألف مركبة في الساعة في الاتجاهين، وزيادة الطاقة الاستيعابية لشارعي الوصل والصفا، إلى 12 ألف مركبة في الساعة في الاتجاهين، لكل شارع.

ويتجاوز المشروع مفهوم توسعة وتطوير الشوارع، إلى إضفاء العنصر الإبداعي والجمالي على المنطقة، من خلال إنشاء ممرات مطورة للمشاة، ومسار للدراجات الهوائية، لضمان طرق أكثر أماناً وسهولة للجميع، إلى جانب إنشاء ساحات عامة (بوليفارد)، ومساحات حضرية لتعزيز التفاعل المجتمعي، وتوفير بيئات حضرية حيوية وشاملة.

وقال المدير العام رئيس مجلس المديرين في الهيئة، مطر الطاير، إن المشروع يأتي في إطار خطة متكاملة وضعتها الهيئة لتطوير الطرق في المنطقة، تشمل تطوير شوارع جميرا وأم سقيم والوصل، والصفا، ويخدم مناطق حيوية تضم العديد من المرافق العصرية السياحية تشمل الشواطئ والفنادق والمطاعم الفاخرة والمناطق السكنية، والمؤسسات التعليمية، ومراكز الأنشطة والفعاليات السياحية والفنية والرياضية، والمناطق السكنية والتجارية والفنادق والمطاعم الفاخرة، يقدر عدد سكانها بأكثر من مليوني نسمة.

وأضاف أن تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق والمواصلات، يعد محركاً رئيساً للاقتصاد، وعاملاً أساسياً في دعم النمو العمراني وتعزيز جاذبية دبي للاستثمار والأعمال، مشيراً إلى أن تطوير المحاور الحيوية، يسهم في رفع كفاءة الشبكة المرورية، وتقليل زمن الرحلات، وتحسين انسيابية الحركة، بما ينعكس إيجاباً على إنتاجية الأفراد وكفاءة القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأكد أن تحقيق انسيابية الحركة المرورية في الإمارة يتطلب تطويراً مستمراً ومتكاملاً لشبكة الطرق، بالتوازي مع التوسع في منظومة المواصلات العامة، وتبني الحلول الذكية، لافتاً إلى أن الهيئة تمضي وفق خطة شاملة لتطوير عدد من المحاور الحيوية في المنطقة، بما يواكب النمو السكاني والتوسع العمراني، ويعزز من تجربة التنقل اليومي لسكان وزوار دبي، ويكرّس ريادة الإمارة في مجال البنية التحتية عالمياً، وقال: «يعد مشروع تطوير شارع أم سقيم، من تقاطعه مع شارع جميرا إلى تقاطعه مع شارع الخيل، جزءاً من خطة شاملة لتطوير محور أم سقيم - القدرة، الذي يمتد من تقاطعه مع شارع جميرا، حتى تقاطعه مع شارع الإمارات، وصولاً إلى شارع القدرة، ويخدم المحور العديد من المناطق السكنية والتطويرية الحيوية، ويسهم المشروع في تعزيز الربط بين أربعة محاور استراتيجية في إمارة دبي، هي: شارع الشيخ زايد وشارع الخيل وشارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الإمارات، وزيادة الطاقة الاستيعابية للشارع لتصل إلى 16 ألف مركبة في الساعة في الاتجاهين، وتحقيق انسيابية الحركة المرورية، وخفض زمن الرحلة في الجزء الممتد بين شارعي جميرا والخيل، من 20 دقيقة إلى ست دقائق، ويخدم العديد من المناطق السكنية والتطويرية، أهمها مناطق جميرا، وأم سقيم، والمنارة، والصفوح، وأم الشيف، والبرشاء، والقوز، ويقدر عدد سكانها بأكثر من مليونَي نسمة».

ويمتد مشروع تطوير شارع الوصل، من تقاطعه مع شارع أم سقيم إلى تقاطعه مع شارع الثاني من ديسمبر، بطول 15 كيلومتراً، ويشمل توسعة الشارع من مسارين في كل اتجاه إلى ثلاثة مسارات في كل اتجاه، وتطوير سبعة تقاطعات على شارع الوصل مع شوارع الثنية، والمنارة، وأم الشيف، وأم عمارة، والعروبة، والحضيبة والثاني من ديسمبر، عبر إجراء تحسينات سطحية على التقاطعات، إضافة إلى تنفيذ خمسة أنفاق بطول 3850 متراً، ويسهم المشروع في خفض زمن الرحلة على طول شارع الوصل بنسبة 50%، وزيادة الطاقة الاستيعابية من 8000 مركبة في الساعة في الاتجاهين إلى 12 ألف مركبة في الساعة في الاتجاهين.

ويمتد مشروع تطوير شارع الصفا من تقاطعه مع شارع الشيخ زايد، حتى تقاطعه مع الوصل، بطول 1500 متر، ويتضمن تنفيذ جسرين ونفقين بطول إجمالي يبلغ 3120 متراً، وتوسعة الطرق السطحية وتحسين التقاطعات والإشارات المرورية، ويسهم المشروع في خفض زمن الرحلة على شارع الصفا، من 12 دقيقة إلى ثلاث دقائق، وزيادة الطاقة الاستيعابية للشارع من 6000 مركبة في الساعة في الاتجاهين، إلى 12 ألف مركبة في الساعة في الاتجاهين.

ويشمل المشروع تنفيذ جسرين، الأول يخدم الحركة المرورية القادمة من شارع الوصل باتجاه شارعي الشيخ زايد والمركز المالي ويتألف من أربعة مسارات.

ويتضمن أيضاً تنفيذ نفقين، الأول للقادمين من شارعي الشيخ زايد والمركز المالي، باتجاه شارع الوصل بسعة مسارين، والثاني على تقاطع شارع الوصل مع شارع الصفا.

ويشمل المشروع تطوير سبعة تقاطعات على شارع جميرا مع شوارع الثنية، والمنارة، وأم الشيف، والعروبة، و39 B، والحضيبة، والثاني من ديسمبر، عبر تنفيذ حزمة من التحسينات السطحية الهادفة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية، وتحسين انسيابية الحركة المرورية على امتداد الشارع، وتقليل الازدحام عند التقاطعات.