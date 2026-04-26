طائرة إماراتية محمّلة بـ100 طن من المساعدات الغذائية دعماً لغزة تصل إلى العريش

وصلت إلى مدينة العريش المصرية، طائرة مساعدات إماراتية جديدة، محمّلة بـ100 طن من المساعدات الغذائية، وذلك في إطار استمرار جسر حميد الجوي الذي تنفذه دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، دعماً للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وتخفيفاً من معاناتهم الإنسانية في ظل الظروف الراهنة. وتضم الشحنة الجديدة 3300 طرد غذائي، بما يسهم في تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر المتضررة، وتعزيز الأمن الغذائي للأشقاء الفلسطينيين داخل القطاع.

واستقبل فريق المساعدات الإنسانية الإماراتي في العريش الطائرة فور وصولها، حيث جرى إنزال الشحنة ونقلها إلى المركز اللوجستي للمساعدات الإنسانية الإماراتية في العريش، تمهيداً لإدخالها إلى قطاع غزة وفق الآليات المعتمدة، وبما يضمن سرعة وصولها إلى المستفيدين.

ويعكس استمرار جسر حميد الجوي التزام دولة الإمارات الراسخ بمواصلة إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين، ضمن استجابة متواصلة تسعى إلى تخفيف حدة الأوضاع الإنسانية، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمتضررين.

وتواصل عملية «الفارس الشهم 3» جهودها الإنسانية المتواصلة منذ انطلاقها، عبر تقديم المساعدات الإغاثية والغذائية والطبية جواً وبراً وبحراً، في ترجمة عملية لقيم العطاء والتضامن الإنساني التي تنتهجها دولة الإمارات.