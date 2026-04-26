رئيس الدولة يستقبل مستشار الأمن الوطني في الهند

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مستشار الأمن الوطني في جمهورية الهند، أجيت دوفال.

ونقل المستشار إلى سموه خلال اللقاء تحيات رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، وتمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار، فيما حمله سموه تحياته إلى رئيس الوزراء وتمنياته لبلده وشعبه مزيداً من التطور والنماء.

وتطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وأمن الطاقة العالمي.

حضر اللقاء سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، علي بن حماد الشامسي.