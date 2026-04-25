هند بنت مكتوم توجه بحزمة مبادرات نوعية لتعزيز الاستقرار المجتمعي وتمكين الأسر في دبي

وجهت حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، بحزمة مبادرات نوعية لتعزيز الاستقرار المجتمعي وتمكين الأسر في دبي تزامناً مع عام الأسرة 2026، وذلك ضمن المرحلة الثانية من "برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة".

ووجهت سموها ببدء تخصيص مساكن مشروعي "وادي العمردي" و"العوير"، بقيمة 1.6 مليار درهم، وبمكرمة بقيمة 83 مليون درهم لتأثيث مساكن المستفيدين من الوحدات السكنية، وذلك وفق آلية حديثة تضمن الكفاءة والشفافية في عمليات التخصيص.

كما وجهت سموها بإنشاء قاعتين بقيمة 63 مليون درهم، الأولى لأفراح المواطنين في منطقة العوير، الأولى بقيمة 40 مليون درهم، والثانية للمناسبات وتعد أول قاعة مناسبات في الهواء الطلق مخصصة للمواطنين في حديقة مشرف الوطنية بتصاميم مرنة تناسب مختلف فصول السنة، بقيمة 23 مليون درهم.