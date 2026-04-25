شرطة وجمارك أبوظبي تحذران من الحسابات الوهمية لترويج خدمات وعروض ومنتجات وعقارات مزيفة

حذّرت القيادة العامة لشرطة أبوظبي وجمارك أبوظبي ضمن الأولوية الاستراتيجية "الأمن الاستباقي" والهدف الاستراتيجي "الجاهزية لمكافحة الجرائم الإلكترونية" من تزايد نشاط الحسابات الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية ورسائل نصية مفبركة بهدف خداع الجمهور وسرقة بياناتهم والتي تروج لبيع تذاكر مزيفة لحفلات موسمية، وخدمات وهمية مثل استخراج تأشيرات الإقامة وتقديم عروض مضللة لاستقدام العمالة المنزلية، والتسويق لمنتجات وخدمات التأمين الغير معتمدة، وترويج بيع مركبات مصادرة من جمارك أبوظبي بأسعار مغرية غير واقعية، وطلب الحصول على معلومات شخصية بحجة تتبع أو شحن الطرود، واستدراج الأفراد للاستثمار في الأسواق المالية بطريقة غير قانونية والترويج لعقارات غير حقيقية بهدف الاستيلاء على أمواله الضحايا بطرق احتيالية.

وأكدت أن هذه الحسابات تعتمد أساليب تضليلية احترافية، من خلال نشر إعلانات وتذاكر مغرية بأسعار غير واقعية، واستخدام صور ومعلومات مزيفة لإيهام الجمهور بمصداقيتها، داعيةً أفراد المجتمع إلى ضرورة التحقق من مصادر الإعلانات والتعامل فقط مع الجهات والمنصات الرسمية والموثوقة.

وشددت شرطة أبوظبي على أهمية عدم تحويل أي مبالغ مالية أو مشاركة البيانات الشخصية والمصرفية قبل التأكد من صحة الجهة المُعلِنة، مشيرة إلى أن الوقاية تبدأ بالوعي وعدم الانسياق وراء العروض الوهمية.

ودعت الجمهور إلى الإبلاغ الفوري عن أي حسابات أو إعلانات مشبوهة عبر “أمان” على الرقم 8002626، أو إرسال رسالة نصية إلى 2828، أو من خلال البريد الإلكتروني (aman@adpolice.gov.ae)، أو خدمة "مركز الشرطة في هاتفك"، مؤكدة استمرار جهودها في رصد وتتبع هذه الحسابات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق القائمين عليها، بالتعاون مع الجهات المختصة، مشددة على أن حماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية مسؤولية مشتركة تتطلب وعياً مجتمعياً ويقظة مستمرة. كما دعت أفراد المجتمع إلى تعزيز الثقافة الرقمية، وعدم التهاون في التحقق من مصداقية العروض والإعلانات قبل التفاعل معها، بما يسهم في الحد من هذه الممارسات وتعزيز الأمن والأمان في المجتمع.