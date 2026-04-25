100 طن مواد غذائية تغادر إلى غزة

انطلقت أمس من مطار الشارقة الدولي طائرة إغاثة تضم أكثر من 100 طن من المساعدات والمواد الغذائية الأساسية لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة، ضمن حملة الإغاثة لمبادرة «جسر حميد الجوي»، التي تأتي بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وبالتعاون مع عملية «الفارس الشهم 3».

وقال منسق عمليات الإغاثة لعملية «الفارس الشهم 3»، حمود سعيد العفاري، إن الطائرة الجديدة تتزامن مع فعالية العرس الجماعي «ثوب الفرح 2» الذي يزف أكثر من 300 عريس في القطاع.

وأضاف أن عملية «الفارس الشهم 3» تنفذ العديد من المبادرات الإنسانية والإغاثية، ومن بينها المستشفى الميداني، والمستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش المصرية، بجانب ست محطات تعمل على ضخ المياه بشكل يومي للأشقاء في قطاع غزة.

من جانبه، قال مدير إدارة دعم وتنمية المجتمعات في هيئة الأعمال الخيرية العالمية، حسن العبيدلي، إن المواد التي تم إرسالها تضم 3300 طرد مواد غذائية لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع، مشيراً إلى أن هذا العدد هو من إجمالي 1000 طن ستقوم الهيئة بإرسالها ضمن جسر حميد الجوي.

وأعرب عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات التي تواصل دعمها الإنساني ومواقفها الثابتة تجاه الأشقاء، مؤكداً أن الإمارات ستظل سبّاقة في تقديم العون للمحتاجين في مختلف أنحاء العالم.

من جهته، قال مدير إدارة دعم الحياة المجتمعية في مؤسسة الاتحاد الخيرية، أحمد عبدالله بن مالك، إن مشاركة المؤسسة في المبادرة تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، في دعم المبادرات الإنسانية، التي تعد امتداداً لنهج الإمارات في الوقوف إلى جانب أهلنا في غزة، لاسيما في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمرون بها، لافتاً إلى أن المؤسسة تواصل جهودها من خلال التركيز على الدعم الغذائي، بما يسهم في التخفيف من المعاناة، وتعزيز قيم التكافل والتراحم الإنساني.