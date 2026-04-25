وساطة إماراتية بين روسيا وأوكرانيا تطلق 386 أسيراً

أعلنت دولة الإمارات نجاح جهود وساطة قامت بها بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا في إنجاز عملية تبادل جديدة تضمنت 193 أسيراً من الجانب الروسي و193 أسيراً من الجانب الأوكراني، ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تم تبادلهم بين البلدين في هذه الوساطات إلى 6691 أسيراً.

وأعربت وزارة الخارجية عن شكرها للبلدين الصديقين على تعاونهما في إنجاح الوساطة الإماراتية، ما يعكس ثقتهما وتقديرهما لحرص الدولة على دعم المساعي الرامية لحل الأزمة بين البلدين.

وأفادت بأنه مع نجاح هذه الوساطة يبلغ مجموع الوساطات الإماراتية خلال الأزمة 22 وساطة، تأتي انطلاقاً من العلاقات المتميزة بين الإمارات وكل من روسيا وأوكرانيا.

وأكدت أن الدولة ستواصل مساعيها لإنجاح جهود التوصل إلى حل سلمي للنزاع.