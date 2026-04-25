أمام رئيس الدولة.. أعضاء «تنفيذي أبوظبي» الجدد يؤدون اليمين القانونية

أدى اليمين القانونية أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الأعضاء الجدد في المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس.

وقد أدى اليمين كل من عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس دائرة تنمية المجتمع، شامس علي الظاهري، وعضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس دائرة التعليم والمعرفة، محمد تاج الدين القاضي.

وهنأ صاحب السمو رئيس الدولة، أعضاء المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الجدد، متمنياً لهم ولبقية أعضاء المجلس التوفيق والنجاح في أداء مهامهم، لتعزيز منظومة العمل الحكومي في الإمارة، ومواصلة الارتقاء بالخدمات المقدمة إلى المجتمع، إضافة إلى الإسهام في إنجاح خطط التنمية المستدامة والشاملة في أبوظبي لتحقيق تطلعاتها تجاه المستقبل.

وأكد سموه أن تعزيز جودة الحياة على مختلف المستويات داخل إمارة أبوظبي يمثل أولوية أساسية ونهجاً متواصلاً.

والتقطت لسموه مع أعضاء المجلس التنفيذي الصور الجماعية.

حضر مراسم أداء اليمين، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.