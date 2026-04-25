«في أسرتنا بركة».. حملة لتعزيز التواصل الإيجابي بين كبار السن وأفراد الأسرة

صممت مؤسسة التنمية الأسرية الحملة التوعوية، في أسرتنا بركة تزامناً مع «عام الأسرة» لترسيخ قيم التراحم والتكافل وتعزيز مكانة كبار المواطنين في المجتمع، والاسهام في رفع وعي الأسر بعوامل السلامة المنزلية والمخاطر الشائعة التي قد تهدد سلامة كبار السن، إلى جانب تعريفهم بالجهات الحكومية والخدمات المتخصصة المتاحة، بما يعزز جاهزية الأسر وتمكينها من توفير رعاية آمنة ومستدامة تضمن لهم حياة كريمة ومستقرة في الظروف الطبيعية والاستثنائية، وتعزيز مشاركتهم المجتمعية، وترسيخ مكانتهم بوصفهم ركيزة أساسية في البناء الأسري.

وتستهدف الحملة جميع أفراد المجتمع، بما في ذلك كبار المواطنين وأسرهم، ومقدمي الرعاية المنزلية والصحية والاجتماعية، إلى جانب أفراد المجتمع عامة، ضمن منظومة توعوية متكاملة تقوم على الشراكة والمسؤولية المجتمعية، وتهدف إلى بناء أسرة إماراتية متماسكة ومستدامة، تعلي قيم التراحم والتكافل، وتعزز جودة الحياة، وتدعم اندماج كبار المواطنين ومشاركتهم الفاعلة في محيطهم الأسري والمجتمعي.

وتستند الحملة إلى منظومة خدمات متكاملة تستهدف إحداث أثرٍ مستدامٍ يتجاوز نطاق التوعية إلى التمكين العملي، وتجسد رؤية المؤسسة في دعم النمو الأسري المستدام، من خلال باقة نوعية من البرامج التي تعنى بكبار المواطنين وتعزز دورهم الفاعل داخل الأسرة والمجتمع، وفي مقدمتها الرعاية المتكاملة لشيخوخة نشطة عبر التسجيل في «نادي بركة الدار».