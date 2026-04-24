الإمارات تُدين بشدة الاعتداء الإرهابي بطائرتيْن مسيّرتيْن مفخّختين على مراكز حدودية لدولة الكويت

أدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الذي استهدف موقعين من المراكز الحدودية البرية الشمالية لدولة الكويت بطائرتيْن مسيّرتيْن مفخّختيْن من جمهورية العراق. وأكّدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذا الاعتداء الإرهابي يُمثل انتهاكاً لسيادة دولة الكويت وتهديداً لأمنها واستقرارها.

وأعربت عن تضامن الدولة الكامل مع دولة الكويت الشقيقة، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.