"الخارجية" تُطلق المرحلة التجريبية من خدمة التصديق الرقمي للمستندات الرقمية

أعلنت وزارة الخارجية عن إطلاق المرحلة التجريبية لخدمة التصديق الرقمي للمستندات الرقمية، وذلك اعتبارًا من 27 أبريل الجاري، في خطوة تعكس رؤيتها الاستراتيجية الرامية إلى تطوير خدمات رقمية استباقية وذكية تلبي تطلعات المتعاملين وتواكب احتياجاتهم المتجددة.

وأوضحت الوزارة أن إطلاق هذه الخدمة يأتي استجابةً لمقترحات المتعاملين، حيث تتيح إمكانية التصديق على المستندات الرقمية المزوّدة بآليات تحقق حديثة، مثل رمز الاستجابة السريعة، أو الرقم المرجعي، أو الرمز الشريطي، بما يعزز من موثوقية المستندات وسهولة التحقق منها.

وبيّنت الوزارة أن الخدمة الجديدة تمكّن المتعاملين من الحصول على تصديق وزارة الخارجية، إضافة إلى تصديق بعثات دولة الإمارات في بلد الوجهة، بشكل سلس ومتكامل عبر القنوات الرقمية للوزارة، سواء من خلال الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي.