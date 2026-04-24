طائرة إغاثة محملة بـ100 طن من المواد الغذائية تغادر إلى غزة

انطلقت، صباح اليوم من مطار الشارقة الدولي، طائرة إغاثة تضم أكثر من 100 طن من المساعدات والمواد الغذائية الأساسية لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة، ضمن حملة الإغاثة لمبادرة «جسر حميد الجوي»، والتي تأتي بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وبالتعاون مع عملية «الفارس الشهم 3»، وذلك في إطار الجهود الإنسانية لدولة الإمارات لدعم الأشقاء في القطاع. وقال حمود سعيد العفاري منسق عمليات الإغاثة لعملية «الفارس الشهم 3»، إن الطائرة الجديدة تتزامن مع فعالية العرس الجماعي «ثوب الفرح 2» الذي يزف أكثر من 300 عريس في القطاع.

وأوضح أن رحلة الإغاثة لمبادرة «جسر حميد الجوي» انطلقت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، دعماً للأشقاء في قطاع غزة لتخفيف المعاناة اليومية لآلاف العائلات في ظل الظروف الراهنة، الأمر الذي يؤكد التزام دولة الإمارات بتقديم كافة أشكال الدعم الضرورية لتخفيف معاناة السكان في القطاع.

وأضاف أن عملية «الفارس الشهم 3» تواصل تنفيذ العديد من المبادرات الإنسانية والإغاثية، من بينها المستشفى الميداني، والمستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش المصرية، بطاقة استيعابية تصل إلى 100 سرير، والمجهز بطواقم طبية متعددة التخصصات في مجالات الجراحة العامة، وجراحة العظام، وطب الأطفال، والنساء والتوليد، والعناية المركزة، بجانب محطات تحلية المياه التي يبلغ عددها ست محطات تعمل على ضخ المياه بشكل يومي للأشقاء في قطاع غزة.

من جانبه قال حسن العبيدلي مدير إدارة دعم وتنمية المجتمعات في هيئة الأعمال الخيرية العالمية، إن الهيئة تشارك باستمرار في المبادرات الإنسانية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، لإغاثة ودعم أهالي غزة بجانب الهيئات والمؤسسات والجمعيات الخيرية العاملة في إمارة عجمان، وذلك عبر جسر جوي وشحن بحري مستمر لتلبية الاحتياجات الغذائية العاجلة وحماية الفئات الأكثر تأثرا بالأزمة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

وأشار إلى أن المواد التي تم إرسالها اليوم على متن الطائرة تضم 3300 طرد يضم المواد الغذائية لتلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية لسكان القطاع، مشيرا إلى أن العدد المذكور هو من إجمالي 1000 طن ستقوم الهيئة بإرسالها ضمن جسر حميد الجوي وبالتعاون مع عملية الفارس الشهم 3.

وأعرب عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات التي تواصل دعمها الإنساني ومواقفها الثابتة تجاه الأشقاء، مؤكداً أن الإمارات ستظل سبّاقة في تقديم العون للمحتاجين في مختلف أنحاء العالم.

من جهته قال أحمد عبدالله بن مالك مدير إدارة دعم الحياة المجتمعية في مؤسسة الاتحاد الخيرية، إن مشاركة المؤسسة في هذه المبادرة تأتي تنفيذا لتوجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، في دعم المبادرات الإنسانية والتي تعد امتدادًا لنهج دولة الإمارات في الوقوف إلى جانب أهلنا في غزة، لا سيما في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمرون بها، لافتا إلى أن المؤسسة تواصل جهودها الإنسانية من خلال التركيز على الدعم الغذائي بما يسهم في التخفيف من المعاناة وتعزيز قيم التكافل والتراحم الإنساني.