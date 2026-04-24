"الوطني للأرصاد" : ارتفاع في درجات الحرارة الاثنين والثلاثاء المقبلين

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن درجات الحرارة تميل للارتفاع يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، فيما تنشط رياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتكون نشطة أحياناً ومثيرة للغبار والأتربة بسرعة تصل إلى 40 كم/س.

وذكر المركز في نشرته عن أحوال الطقس أن "طقس غدٍ السبت سيكون صحواً إلى غائم جزئياً، مع ظهور بعض السحب شرقاً، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج، قد يضطرب أحياناً في الخليج العربي، بينما يكون خفيف الموج في بحر عمان.