شرطة دبي تحجز دراجات نارية بسبب سلوكيات مرورية خطرة

حجزت شرطة دبي عدداً من الدراجات النارية بعد قيام سائقيها بسلوكيات مرورية خطرة على طرق الإمارة، تمثلت في قيادة الدراجة بعجلة واحدة والقيام بحركات استعراضية بين المركبات، في تصرفات تُعرض حياة مستخدمي الطريق للخطر وتشكل تهديداً مباشراً للسلامة المرورية.

وقال مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي العميد جمعة سالم بن سويدان إن الدوريات المرورية رصدت مجموعة من سائقي الدراجات وهم يرتكبون مخالفات مرورية جسيمة، من بينها رفع الدراجة على عجلة واحدة أثناء القيادة على الطرق العامة، والقيادة بتهور وعدم الالتزام بقواعد السير والمرور.

وأوضح أن هذه التصرفات تشكل خطراً بالغاً على سلامة السائقين أنفسهم ومستخدمي الطريق الآخرين، وقد تؤدي إلى وقوع حوادث مرورية جسيمة، مؤكداً أن شرطة دبي لن تتهاون مع مثل هذه السلوكيات التي تتنافى مع الأنظمة المرورية وتشكل استهتاراً بأرواح الآخرين.

وأشار العميد جمعة بن سويدان، إلى أنه تم حجز الدرجات النارية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وتطبيق العقوبات المقررة وفق القوانين والأنظمة المرورية المعمول بها، داعياً سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقيادة الآمنة وعدم القيام بأي ممارسات خطرة على الطرق العامة.

كما دعا أولياء الأمور إلى ضرورة متابعة أبنائهم وتوعيتهم بخطورة قيادة الدراجات النارية بطريقة متهورة على الطرق العامة، والتأكد من عدم استخدامهم المركبات أو الدراجات دون الالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية، لما قد يترتب على ذلك من مخاطر جسيمة قد تؤدي إلى إصابات بليغة أو وفيات.

وأكد أهمية تعزيز الرقابة الأسرية وغرس ثقافة الالتزام بالسلامة المرورية لدى الأبناء منذ الصغر، وتوجيههم إلى استخدام الدراجات في الأماكن المخصصة لها فقط، وعدم الانجراف خلف السلوكيات الخطرة التي يتم تداولها عبر بعض مقاطع الفيديو في وسائل التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.