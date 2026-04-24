محمد بن راشد يعلن بدء العمل على أكبر مصنع وقفي للتمور في العالم

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن مبادرات محمد بن راشد بالتعاون مع الشركاء بدأت العمل على أكبر مصنع وقفي للتمور في العالم، بهدف إنتاج 150 مليون وحدة غذائية مدعمة بالتمر سنوياً مخصصة للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية ولمكافحة الجوع في المجتمعات الأقل حظاً.

وقال سموه في تدوينة عبر منصة "إكس": "حبانا الله في الإمارات والمنطقة بهذه النخلة المباركة، عشنا عليها، وعاشت عليها الكثير من المجتمعات، واليوم نسعى لتحويلها لمنتج غذائي عالي القيمة يساهم في مكافحة الجوع حول العالم. والله الموفق أولاً وآخراً".