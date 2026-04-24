"الفاروق" يحتضن فعالية وطنية بعنوان "حصّنتك باسم الله يا وطن"

أقيمت في مسجد ومركز الفاروق عمر بن الخطاب فعالية وطنية متميزة بعنوان “حصّنتك باسم الله يا وطن”، وذلك تحت رعاية خلف بن أحمد الحبتور راعي ومؤسس المسجد والمركز، وبحضور واسع من مختلف الجهات والمؤسسات المجتمعية والأكاديمية.

وجاءت الفعالية في إطار ترسيخ القيم الوطنية وتعزيز الانتماء، تحت شعار “الإمارات وطن يُبنى بالعزم ويُصان بالولاء”، حيث قُدمت رؤية تأصيلية شرعية تناولت أهمية حماية الوطن فكرياً ومجتمعياً، ودور القيم الدينية في تعزيز التلاحم الوطني.

وشارك في تقديم المحاضرات نخبة من أهل العلم والفضل، من بينهم فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبدالعزيز الحداد مدير إدارة الافتاء في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، والشيخ الدكتور فارس المصطفى، إلى جانب فضيلة الشيخ عبدالرحمن درويش المرزوقي.

وشهدت الفعالية حضوراً لافتاً من ممثلي عدد من الجهات، من بينها هيئة تنمية المجتمع، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، إضافة إلى طلبة وأكاديميين من جامعة دبي وجامعة الإمام مالك بن أنس، إلى جانب مشاركين من مركز الصديق ومركز الشيخ حمدان آل نهيان لتحفيظ القرآن.

وأكد مدير عام مسجد ومركز الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومساعد رئيس مجلس الادارة التوسعات الإقليمية بمجموعة الحبتور عبدالسلام المرزوقي في كلمته خلال الفعالية أن مثل هذه المبادرات الوطنية تسهم في تعزيز الهوية الإماراتية وترسيخ القيم الأصيلة في نفوس الأجيال، مشيراً إلى أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات الدينية والتعليمية والمجتمعية في بناء مجتمع واعٍ ومتماسك.

واختُتمت الفعالية بتأكيد الحضور على أهمية استمرار هذه المبادرات التي تعزز روح الانتماء والولاء للوطن، وتدعم مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها دولة الإمارات في مختلف المجالات