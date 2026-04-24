خالد بن محمد: جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز تُرسّخ ثقافة الابتكار والتنافسية الإيجابية

كرّم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الجهات الفائزة بجائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز، وذلك خلال حفل رسمي أقيم، أمس، في مركز «أدنيك» أبوظبي، بحضور الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، وعدد من كبار المسؤولين وأعضاء لجنة التحكيم العليا للجائزة.

وتوَّج سموه الجهات والمؤسسات الفائزة، تقديراً لتميزها المؤسسي ونجاحها في تبنّي أفضل الممارسات الحكومية، وتطوير حلول مبتكرة أسهمت في رفع كفاءة الأداء وتعزيز جودة الخدمات، بما يدعم تحقيق مستهدفات حكومة أبوظبي ويرسخ تنافسيتها.

وأكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أن جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز تعكس منهج عمل مؤسسياً، يُجسد رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ ثقافة التميز والابتكار والتنافسية الإيجابية، من خلال تحويل التميز إلى أسلوب حياة ضمن منظومة العمل الحكومي لقيادة مسيرة التحول نحو خدمات استباقية تلبّي احتياجات وتطلعات المجتمع.

وشهدت جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز مشاركة 37 جهة ومؤسسة حكومية، و103 مبادرات في مختلف مجالات وقطاعات العمل الحكومي على مستوى إمارة أبوظبي، حيث خضعت المشاركات لتقييم شامل بتوظيف تقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي لإجراء تحليل دقيق للبيانات والمخرجات، إضافة إلى عملية تقييم وتحكيم شاملة تحت إشراف فريق متخصص يضم أكثر من 90 مقيماً محلياً ودولياً، إلى جانب لجنة التحكيم العليا التي تضم في عضويتها نخبة من القيادات في القطاعين الحكومي والخاص، وخبراء دوليين.

وتم اختيار الجهات الفائزة ضمن ست جوائز موزعة على مسارين رئيسين: جوائز التميز التي مُنحت لثلاث من الجهات الأعلى أداء والأكثر تميزاً على مستوى حكومة أبوظبي، وثلاث جوائز للمبادرات المشتركة التي تُسهم في تعزيز التعاون والابتكار المؤسسي بين الجهات، وتشمل جائزة مبادرة الأثر الاستراتيجي، وجائزة المبادرة الرقمية والذكاء الاصطناعي، وجائزة المبادرة الأكثر تأثيراً في المجتمع والأسرة.

وفي فئة جوائز التميز، حصلت دائرة الصحة - أبوظبي على المركز الأول، تقديراً لجهودها في ترسيخ ثقافة التميز في منظومة الرعاية الصحية وتحقيق إنجازات عدة، من أبرزها خفض المعدل الوطني لوفيات الأطفال الرضع من 6.8 إلى 3.8 لكل 1000 ولادة خلال العامين الماضيين، وتحقيق معدلات رائدة عالمياً في عمليات الإخصاب المخبري بنسبة نجاح بلغت 56%.

أما المركز الثاني فحصدته القيادة العامة لشرطة أبوظبي تكريماً لها على مبادراتها المجتمعية، ومن أهمها حملة الشرطة المجتمعية «كلنا شرطة» التي أسهمت في استقطاب أكثر من 80 ألف متطوع من 160 جنسية، إضافة إلى تقليص متوسط زمن الاستجابة للحالات الطارئة إلى 6.25 دقيقة في عام 2025.

وحصلت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي على المركز الثالث لإسهامها من خلال مبادراتها في زيادة أعداد الزوار والسياح، وتعزيز إسهام قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى إدراج ثلاثة عناصر جديدة ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي الإماراتي لدى منظمة اليونيسكو.

وفي فئة جوائز المبادرات المشتركة، حصل على جائزة مبادرة الأثر الاستراتيجي كل من مبادرة «مراكز التميز» التابعة لدائرة الصحة - أبوظبي التي تقدّم خدمات الرعاية الصحية المتخصصة ضمن منظومة طبية موحدة ومتكاملة، ومشروع «تعداد أبوظبي» التابع لمركز الإحصاء - أبوظبي الذي استطاع دمج 38 مليون سجل من 29 جهة حكومية، واستبدال الزيارات المنزلية والمسوحات الميدانية خلال عملية الإحصاء بنظام رقمي يوفر بيانات سكانية فورية.

وفاز بجائزة المبادرة الرقمية والذكاء الاصطناعي كل من مبادرة الجيل الثالث من منظومة «تـــم» (تـــم 3.0) التابعة لدائرة التمكين الحكومي - أبوظبي التي أسهمت في دمج أكثر من 1100 خدمة تُقدّمها أكثر من 40 جهة حكومية لخدمة 3.3 ملايين مستخدم، و«منظومة البيانات الشاملة لأطفال أبوظبي» التابعة لهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة التي تدمج بيانات مشتركة من 14 من الجهات الحكومية المعنية بقطاع خدمات وسياسات الطفولة المبكرة.

أما جائزة المبادرة الأكثر تأثيراً في المجتمع والأسرة فحصلت عليها مبادرة «تحسين جودة الحياة في الفلاح» التابعة لدائرة تنمية المجتمع - أبوظبي التي أسهمت في توحيد جهود 13 شريكاً استراتيجياً، و86 من الجهات المشاركة في دعم جهود الارتقاء بجودة الحياة في الأحياء السكنية في منطقة الفلاح لأكثر من 67 ألف شخص، من خلال مبادرات تهدف إلى ترسيخ التماسك الاجتماعي، وتعزيز منظومة التعليم، والبنية التحتية، ونمط الحياة.