استمرار إعفاء مركبة واحدة من رسوم «درب» لـ 4 فئات في أبوظبي  

أكد مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، استمرار إعفاء مركبة واحدة من رسوم عبور بوابات نظام التعرفة المرورية «درب»، لأربع فئات محددة، بعد إضافة بوابتين جديدتين وتشغيلهما، بدءاً من الرابع من مايو المقبل.

وذكر أن هذه الفئات تشمل كبار المواطنين، وأصحاب الهمم، وأصحاب الدخل المحدود، والمواطنين المتقاعدين، وفق النظام المعتمد للتعرفة المرورية في الإمارة.

وأعلن مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، إضافة بوابتين جديدتين لنظام التعرفة المرورية «درب» في إمارة أبوظبي، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق رسم قدره أربعة دراهم عن كل عبور عبر البوابة.

وذكر أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز انسيابية الحركة المرورية على الطرق الرئيسة، وتحسين كفاءة استخدام شبكة الطرق، والحد من الازدحام، لاسيما خلال فترات الذروة، وسيتم تنفيذ وتشغيل البوابتين بالتعاون مع شركة كيوموبيليتي.

وأوضح المركز أن البوابتين تقعان على شارع الشيخ مكتوم بن راشد في منطقة غنتوت، وعلى شارع واحة الكرامة عند مدخل ومخرج شارع الشيخ زايد، ومن المقرر تشغيلهما بدءاً من الرابع من مايو 2026، على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.