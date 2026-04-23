رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس بيلاروسيا سلمها المبعوث الخاص

تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، الخميس، رسالة خطية من رئيس جمهورية بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين.

جاء ذلك خلال استقبال سموه المبعوث الخاص للرئيس البيلاروسي فيكتور لوكاشينكو الذي نقل إلى سموه تحيات الرئيس ألكسندر لوكاشينكو وتمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار، كما حمله سموه تحياته إلى الرئيس البيلاروسي وتمنياته لبلده وشعبه مزيداً من النماء والتطور.

حضر اللقاء، سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.