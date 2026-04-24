شرطة دبي تُعلن فتح باب التقديم في تخصصات جامعية.. أبرزها الطب والطيران

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية، عن فتح باب التقديم أمام الخريجين الجامعيين المتخصصين من الذكور، تتضمن تخصصات عدة، منها الرياضيات والإحصاء، والهندسة، وإدارة الأعمال، والطب وعلوم الصحة، والمحاسبة والمالية، والطيران، والإعلام والتصميم، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لبناء منظومة عمل متكاملة ترتكز على التميز والابتكار والاستدامة المؤسسية.

وقال مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، العميد راشد ناصر، إن شرطة دبي تواصل العمل وفق رؤية قيادتها الرشيدة على تطوير منظومة رأس المال البشري، من خلال استقطاب الكفاءات المتميزة التي تمتلك المعرفة والخبرة والقدرة على الابتكار، مشيراً إلى أن العنصر البشري يُعد الركيزة الأساسية في تحقيق التميز المؤسسي والمستدام، وأضاف: «يأتي هذا الإعلان انسجاماً مع توجهات شرطة دبي في دعم المستهدفات الوطنية، وتعزيز تنافسية الكوادر البشرية، واستقطاب العقول المبدعة القادرة على المُساهمة في تطوير منظومة العمل الأمني».

مواكبة المتغيرات

وأكد أن هذه التخصصات تم اختيارها وفقاً للاحتياجات المستقبلية، إضافة إلى دعم القطاعات التخصصية، بما يضمن تقديم خدمات استباقية عالية الجودة تلبي التطلعات، مشيراً إلى أن هذا الإعلان يعكس حرص شرطة دبي على مواكبة التحولات المتسارعة في مختلف القطاعات، لاسيما في ضوء المتغيرات الرقمية والتقنية المتسارعة في مختلف التخصصات، وما تفرضه من متطلبات جديدة تستدعي وجود كوادر مؤهلة وقادرة على التعامل مع التحديات المستقبلية بكفاءة واحترافية.

معايير دقيقة

من جانبه، أكد مدير إدارة الاختيار والتوظيف، العقيد حمد بن دعفوس، أن عملية الاستقطاب تتم وفق منهجيات علمية ومعايير دقيقة تضمن اختيار أفضل المرشحين، بما يتناسب مع طبيعة العمل الشرطي ومتطلباته المتقدمة، لافتاً إلى أن الإدارة تعتمد أحدث الأدوات في تقييم الكفاءات، بما يشمل الاختبارات التخصصية والمقابلات التحليلية.

وأشار إلى أن شرطة دبي تحرص على توفير بيئة عمل جاذبة ومحفزة تُمكّن الموظفين من الإبداع والتميز، من خلال برامج تدريبية متقدمة، ومسارات وظيفية واضحة، وفرص تطوير مستمرة، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الرضا الوظيفي والإنتاجية، ويعزز من قدرة شرطة دبي على تقديم خدمات أمنية رائدة.

ويُمكن للراغبين بالتقدم إلى إحدى التخصصات المطروحة، زيارة الرابط:

http://srs.dubaipolicepolice.gov.ae والاطلاع على المعايير والشروط وفقاً لكل تخصص على حدة.