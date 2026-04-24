شرطة أبوظبي تُعزّز الوعي المجتمعي بالاستخدام الآمن للتقنيات الحديثة

نظمت إدارة الشرطة المجتمعية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتعاون مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، جلسة حوارية بعنوان «تعزيز الوعى المجتمعي بالاستخدام الآمن للتقنيات الحديثة»، وذلك في مجلس الروضة بمدينة العين، بحضور عدد من أفراد المجتمع ومشاركة أعضاء «كلنا شرطة»، وذلك تزامناً مع مبادرات عام الأسرة 2026.

وأكّد النائب لشؤون العمليات بمركز شرطة زاخر في مديرية شرطة العين، العقيد الدكتور علي سالم العيسائي، خلال الجلسة الحوارية، أهمية تعزيز مستوى الوعي الأمني لدى أفراد المجتمع، وسلّط الضوء على عدد من المشكلات والسلوكيات السلبية التي قد تهدد أمن المجتمع وسلامته، مثل الجرائم الإلكترونية، وأساليب الاحتيال الحديثة، والاستخدام الخطأ لوسائل التواصل الاجتماعي.

وتطرّق مدير فرع المسؤولية المجتمعية بإدارة الشرطة المجتمعية، الرائد مانع سالم الشامسي، إلى ضرورة التوعية بمخاطر الدرّاجات الكهربائية، إلى جانب تأكيد ضرورة الالتزام بالقوانين والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، بما يُعزّز من سلامة الأبناء ومستخدمي الطريق، ويحد من السلوكيات الخاطئة.