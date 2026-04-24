نفذت مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي ورشة توعوية لسائقي الحافلات المدرسية بعنوان «النقل الآمن واستخدام ذراع قف»، وذلك ضمن الأولوية الاستراتيجية «أمن الطرق الذكي»، وحرصاً منها على حماية الطلبة خلال تنقلهم من المدارس وإليها، تزامناً مع عودة الدراسة الحضورية.

وأكّد مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية، العميد محمود يوسف البلوشي، أن المبادرة تأتي ضمن جهود شرطة أبوظبي المستمرة لنشر الثقافة المرورية، والارتقاء بمستوى الالتزام بقوانين السير والمرور، بما يسهم في توفير بيئة نقل آمنة للطلبة، وتعزيز أمن الطرق.