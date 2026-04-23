محمد بن راشد يعلن منظومة حكومية جديدة للتحول إلى الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ خلال عامين

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) على حسابه في منصة "إكس" إنه: بتوجيهات أخي رئيس الدولة حفظه الله... نعلن اليوم عن المنظومة الجديدة لحكومة الإمارات والتي تهدف لتحويل 50% من قطاعات وخدمات وعمليات الحكومة لتطبق نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ والقيادة Agentic Ai خلال عامين... ولتكون حكومة الإمارات الأولى عالمياً في تُحول قطاعاتها وخدماتها لنماذج ذاتية التنفيذ والقيادة من الذكاء الاصطناعي.

نماذج الذكاء الاصطناعي تستطيع اليوم رصد المتغيرات، وتقديم التحليلات، ورفع التوصيات، وإدارة العمليات، وتنفيذ سلسلة مستقلة من الإجراءات بدون تدخلات بشرية... الذكاء الاصطناعي سيكون شريكنا التنفيذي الحكومي لدعم القرارات وتحسين الخدمات ورفع كفاءة العمليات بل وتقييم النتائج وإجراء التحسينات بشكل آني.

لدينا موعد محدد لإنجاز هذا التحول حسب توجيهات رئيس الدولة حفظه الله وهو عامان... وسيكون تقييم الوزراء ومدراء العموم وكافة الجهات الاتحادية خلال العامين مبني على قدرتهم على مواكبة هذا التحول... وسرعتهم في تطبيق المعايير الجديدة للعمل الحكومي... وفهمهم للواقع التقني الجديد الذي يعيشه العالم، ومهارتهم في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لخلق آليات جديدة كلياً لإدارة العمل الحكومي المستقبلي.

كما سنحول جميع موظفي الحكومة الاتحادية ليكونوا خبراء في هذا المجال عبر التدريب التخصصي المستمر... هدفنا أن يكونوا قادرين على استيعاب هذا التحول... وسيكون لدينا أفضل خبراء في العالم في التحول الحكومي نحو تقنيات الذكاء الاصطناعي... الحكومة فخورة بكوادرها وكافة موظفيها... ستدربهم وتصقلهم وترفع قيمتهم وتبني قدراتهم لإدارة أكبر مشروع حكومي تحولي خلال السنتين القادمتين.

سيشرف أخي الشيخ منصور بن زايد على تحقيق رؤية أخي رئيس الدولة حفظه الله في هذا التحول الحكومي المهم … وشكلنا فريق عمل برئاسة محمد القرقاوي لمتابعة التنفيذ تحت إشراف سموه ...

العالم متغير والأدوات تتطور ... والتقنيات تتسارع... وسيبقى الهدف الأساسي الإنسان... وستبقى غايتنا خلق أفضل بيئة لإطلاق إمكانياته وتحقيق غاياته وبناء حياته الكريمة... مرحلة جديدة في حكومة... أجمل وأفضل وأسرع وأنفع بإذن الله.