إطلاق "منطاد علم الإمارات " ضمن مبادرة "فخورين بالإمارات"

أطلق فريق منطاد الإمارات، " منطاد علم الإمارات"، دوليا وذلك تزامناً مع مبادرة "فخورين بالإمارات" التي تعكس عمق الانتماء الوطني لدى أبناء الدولة.

وقال رئيس منطاد الإمارات الكابتن الطيار عبدالعزيز ناصر المنصوري، إن الإطلاق يأتي تجسيداً لمسيرة فريق منطاد الإمارات الوطنية الحافلة في رفع علم الدولة عالياً في سماء الإمارات والعالم ، مؤكداً أن الفريق يمضي قُدُماً في تجهيزاته الفنية والتقنية بروح وطنية عالية وولاء راسخ للقيادة الرشيدة.

وتُعدّ فكرة المنطاد وليدة عزيمة شابة إذ أطلق المنصوري رحلته الأولى تحت شعار "العالم لن ينساك يا زايد"، تخليداً لذكرى المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" لتنطلق من لندن وتجوب الإمارات السبع قبل أن تتحول إلى مشروع وطني دولي متكامل.

وعلى مدى أكثر من عقدين متواصلين حقق الفريق جملة من الإنجازات التي أثبتت حضور الإمارات في هذا الميدان الجوي الرفيع أبرزها تصنيع "منطاد علم الإمارات" الفريد من نوعه ليكون الأول في آسيا وأفريقيا وأوروبا، ولتصبح الإمارات بذلك الدولة الثالثة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة وكندا في هذا المجال.

كما أطلق الفريق "منطاد طريق السلام" في جولة تشمل نحو 150 دولة، فضلاً عن إنجاز تاريخي آخر تمثّل في إطلاق "منطاد جامعة الدول العربية" بالتنسيق مع أمانتها العامة في سابقة هي الأولى من نوعها منذ تأسيس الجامعة، كما شارك الفريق في مبادرات إنسانية بالتعاون مع اليونيسف لنشر التوعية بقضايا الأطفال على الصعيد العالمي.

وعلى الصعيد المحلي، يواصل منطاد الإمارات تنظيم كأس ومهرجان الإمارات الدولي للمناطيد سنوياً والذي بلغ في نسخته الـ16 مستوى عالمياً مميزاً إذ يستقطب فرقاً دولية من مختلف دول العالم.