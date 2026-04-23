حياتنا تطلق مبادرة "حماة الدار" تقديراً لأبطال الصفوف الأمامية في دولة الإمارات

أعلنت "حياتنا"، العلامة الوطنية الرائدة في قطاع الألبان والمشروبات، عن إطلاق مبادرة "حماة الدار"، تكريماً لرجال ونساء الصفوف الأمامية الذين يواصلون العمل بلا توقف لحماية المجتمع وضمان أمنه واستقراره في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تأتي هذه المبادرة انطلاقاً من إيمان "حياتنا" العميق بأن ازدهار المجتمع لا يتحقق إلا بفضل الجهود المستمرة والتضحيات الكبيرة التي يقدمها أفراد القوات المسلحة، والشرطة، والدفاع المدني، وكل من يسهر على سلامة الوطن بينما ينعم الآخرون بالراحة والطمأنينة.

وفي هذه المناسبة، صرّحت "حياتنا": "لأن حياتنا… من حياتكم، نؤمن أن من واجبنا أن نرد الجميل لمن يحمون حاضرنا ويصونون مستقبلنا. مبادرة 'حماة الدار' هي تعبير صادق عن امتناننا، والتزامنا بأن نكون جزءاً من منظومة العطاء التي تجعل دولة الإمارات نموذجاً في الأمن والاستقرار."

وتهدف مبادرة "حماة الدار" إلى ترجمة الامتنان إلى فعل ملموس، حيث تقدم "حياتنا" خصماً بنسبة 10% على جميع منتجاتها في مختلف أنحاء دولة الإمارات خلال شهر أبريل، كرسالة تقدير تمتد لكل من يعيش على هذه الأرض، وتعكس روح العطاء والتكاتف التي تجمعنا.

وتعكس هذه الخطوة التزام "حياتنا" المستمر بدعم المجتمع الإماراتي، وتعزيز قيم الانتماء والفخر، وترسيخ مفهوم أن قوة الوطن تنبع من تلاحم أفراده وتقديرهم لمن يحمونه.