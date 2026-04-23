شرطة دبي تُنظّم حوار المستقبل الافتراضي حول «التزييف العميق»

نظّمت شرطة دبي، مُمثلة في مركز استشراف المستقبل، حوار المستقبل الافتراضي في مجال التعرف إلى طرق وآليات التزييف العميق، المعروفة عالمياً باسم «Deep Fake»، وذلك في إطار الجهود المُستمرة للمركز لمواجهة التحديات الناشئة واستكشاف فرص التقنيات والابتكارات الحديثة، وتحقيق الاستباقية في هذا المجال، والاستعداد الأمثل للمستقبل من خلال تطوير المورد البشري، ومواكبة الأساليب العلمية في مجال الأدلة الجنائية، وذلك بحضور الضباط وصف الضباط من الإدارة المعنية في هذا الشأن.

مواكبة التطورات

وأكد مدير مركز استشراف المستقبل، العميد الدكتور خبير حمدان الغسية، أن الحوار يأتي في إطار حرص شرطة دبي على مواكبة التطورات العلمية في مختلف المجالات، واستخدامها في العلوم الشرطية، من خلال الكوادر المواطنة المؤهلة والمدربة وفق أعلى المستويات، تحقيقاً لتطلعات شرطة دبي وخطتها في أن تكون سبّاقة ومُستشرفة للمستقبل في مختلف التخصصات العلمية، خصوصاً الحديثة منها.

التحديات الرقمية

وبيّن العميد حمدان الغسية أنه في ظل التطور التقني المتسارع، وما يشهده العالم من قفزات نوعية في تقنيات الذكاء الاصطناعي، برزت تقنيات التزييف العميق كأحد أبرز التحديات الرقمية الحديثة، نظراً لقدرتها الفائقة على إنتاج محتوى سمعي وبصري يصعب تمييزه عن الواقع، وقد أسهم هذا التطور في اتساع نطاق استخدام هذه التقنيات، ليشمل أنماطاً جديدة من الجرائم الرقمية والتضليل الإعلامي، لذلك كان لابد من اتخاذ نهج استباقي في مناقشة هذا التحدي من خلال حوار المستقبل الافتراضي لتسليط الضوء على المخاطر المتنامية لتقنيات التزييف العميق، من خلال استعراض أحدث الإحصاءات والمؤشرات، على المستويين المحلي والعالمي، وما تكشفه من تزايد في حجم الجرائم الرقمية المرتبطة بهذه التقنيات.

الجرائم المُستحدثة

وقال إن الحوار الافتراضي تناول أنماط الجرائم المُستحدثة وآليات تنفيذها، بما في ذلك أساليب انتحال الهوية والتلاعب بالمحتويين السمعي والبصري، وتأثيرها في الأفراد والمؤسسات، كما استعرض أحدث الوسائل التقنية المُستخدمة في كشف المحتوى المُزيف، مع تقييم مدى دقتها وفاعليتها في ظل التطور السريع لأدوات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب استعراض أفضل الممارسات العالمية في رصد وتحليل هذه المواد والتصدي لتهديدات التضليل الرقمي، مشيراً إلى أن الورشة ركزت على تعزيز الوعي لدى المشاركين بآليات التحقق من صحة الصور ومقاطع الفيديو المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن هذا الحوار أسهم في وضع مجموعة من الأفكار والحلول المستقبلية لتعزيز جاهزية شرطة دبي، كما ركز على ضرورة تكثيف برامج التوعية المجتمعية الاستباقية.