1240 زائراً لجناح الدولة في اليوم الثالث من معرض «DSA 2026»

جذب الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، في اليوم الثالث من معرض ومؤتمر خدمات الدفاع آسيا (DSA2026)، الذي يقام بمركز ماليزيا الدولي للتجارة والمعارض في العاصمة الماليزية كوالالمبور، أكثر من 1240 زائراً من وفود دولية مشاركة، وشخصيات بارزة وقادة قطاع الدفاع، وعقد الجناح، أمس، ما يزيد على 100 اجتماع رفيع المستوى بين شركات الدفاع الإماراتية وممثلي الشركات العالمية، لبحث فرص التعاون المحتملة، وفرص المشتريات، وأُطر الشراكات طويلة الأمد، بما يُعزّز دور دولة الإمارات شريكاً استراتيجياً في أسواق الدفاع والأمن الإقليمية الرئيسة.

وتشارك دولة الإمارات في المعرض، الذي يختتم فعالياته اليوم، بدعم من وزارة الدفاع، ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي، وبتنظيم من مجموعة «أدنيك»، إحدى شركات «مُدن»، بهدف تعزيز الشراكات الدفاعية العالمية، ودعم وتشجيع الابتكار، وترسيخ مكانة الدولة بوصفها رائداً عالمياً في حلول الدفاع والأمن من الجيل القادم.