%40 من مستخدمي «التواصل» في الإمارات تعرّضوا للاختراق بعد مشاركة بيانات شخصية

كشف مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات أن 40% من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الدولة، تعرضوا للاختراق بعد مشاركة بياناتهم الشخصية، مشيراً إلى أن 97% من الهجمات تتركّز على كلمات المرور.

وأكد المجلس، عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أن تفعيل خاصية «المصادقة متعددة العوامل» يمنع أكثر من 99% من الهجمات التي تستهدف الهوية الرقمية، وشدد على ضرورة حماية الحسابات من خلال استخدام كلمات مرور قوية، والتفكير بوعي قبل مشاركة أي بيانات خاصة.

وأوضح أن الإحصاءات تشير إلى أن واحداً من كل ثلاثة أشخاص قد وقع ضحية لهذا النوع من الجرائم الإلكترونية، داعياً الأفراد إلى تعزيز أمنهم الرقمي عبر خطوات تقنية بسيطة لكنها تصنع فارقاً كبيراً في الحماية.

