«الشارقة لعلوم الفضاء»: 27 مايو أول أيام عيد الأضحى

أعلن مجمع الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، التابع لجامعة الشارقة، نتائج الحسابات الفلكية الخاصة بتحرّي هلال شهر ذي الحجة لعام 1447هـ، مشيراً إلى أن يوم الأربعاء الموافق 27 مايو المقبل سيكون أول أيام عيد الأضحى المبارك فلكياً.

وأوضح المجمع في تقريره أن يوم عرفة (التاسع من ذو الحجة 1447هـ) سيوافق يوم الثلاثاء 26 مايو 2026، بينما يُتوقع أن يكون يوم الإثنين 18 مايو 2026 غرة شهر ذي الحجة.

ووفقاً للحسابات الفلكية، سيحدث الاقتران السطحي للهلال عند الساعة 00:17 من فجر يوم الأحد 17 مايو 2026 (29 ذو القعدة 1447هـ) بتوقيت دولة الإمارات، وسيكون عمر الهلال، عند غروب الشمس في اليوم ذاته، 18 ساعة و39 دقيقة، مع فترة مكوث تبلغ 57 دقيقة، وهي مدة كافية لرؤيته بالعين المجردة في حال صفاء الأجواء.

وقال مدير مجمع الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور حميد مجول النعيمي، إن المجمع زوّد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بهذه البيانات العلمية دعماً لجهوده في تحرّي الأهلة، واتخاذ القرارات الشرعية المستندة إلى التكامل بين المعطيات العلمية والأحكام الشرعية.

وأكّد المجمع، في ختام بيانه، أن هذه الحسابات تندرج ضمن الإطار العلمي والفلكي، مشدداً على أن الإعلان الرسمي لبدايات الأشهر الهجرية والمناسبات الدينية يظل من اختصاص الجهات الرسمية والشرعية المختصة في الدولة.