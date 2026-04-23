محمد بن راشد: مشاريعنا الكبرى لبناء أفضل مدينة للعيش في العالم مستمرة

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، مشروع الخط الذهبي لمترو دبي، الأضخم في تاريخ النقل المستدام بالإمارة، باستثمار يقدر بنحو 34 مليار درهم، حيث يمتد الخط الذهبي بطول 42 كيلومتراً، ويضم 18 محطة، ليكون أول مسار مترو متكامل تحت الأرض في الإمارة، ويرتبط الخط الذهبي مع الخطين الأحمر والأخضر لمترو دبي، كما يتوَّج هذا الربط بالتكامل مع قطار الاتحاد، ليربط مدينة دبي بمنظومة النقل الوطنية الشاملة.

ويجسد اعتماد سموه لهذا المشروع الضخم خطوة استراتيجية تُظهر صلابة اقتصاد دبي، وتسارع عجلة التنمية في الإمارة، مع استمرار حكومة دبي في تنفيذ خططها ومشاريعها الكبرى، خصوصاً في البنية التحتية الكبرى التي تمثل المحرك الرئيس لنمو الاقتصاد وتعزيز جودة الحياة، وأحد أهم مرتكزات تعزيز تنافسية الإمارة عالمياً.

ووجّه سموه بالبدء الفوري في تنفيذ المشروع، الذي سيكون افتتاحه وفقاً للبرنامج الزمني في 9/9/2032، بمدة تنفيذ أقل بنسبة 30% مقارنة بالخط الأزرق لمترو دبي.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «الأخوة والأخوات.. نعلن اليوم عن أضخم مشروع للنقل في إمارة دبي وهو خط جديد لمترو دبي بطول 42 كم وعلى عمق 40 متراً تحت الأرض، يمر بـ15 منطقة استراتيجية في دبي ويستفيد منه 1.5 مليون نسمة، ويدعم النقل في 55 مشروع تطوير عقاري ضخم تحت الإنشاء».

وأضاف سموه: «مشروع الخط الذهبي.. ستكون تكلفته 34 مليار درهم وسيرفع أطوال شبكة مترو دبي بنسبة 35% وسيتم الانتهاء منه بتاريخ 9/9/2032 بإذن الله».

وقال سموه: «مشاريعنا الكبرى لبناء أفضل مدينة للعيش في العالم مستمرة.. ومشاريعنا المستقبلية لن تتوقف.. بل تتسارع.. وأجندتنا هي بناء مستقبل أفضل لملايين البشر.. ونحن شعب نقول ما نفعل.. ونفعل ما نقول».

حضر إطلاق المشروع سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم.

كما حضر أيضاً وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، محمد عبدالله القرقاوي، والمدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، مطر الطاير.

الترابط العمراني

ويشكل الخط الذهبي شرياناً حضرياً متكاملاً يربط بين قلب دبي التاريخي والمناطق الحيوية المستقبلية، ويغطي المشروع 15 منطقة استراتيجية، حيث يمتد من منطقة الغبيبة مروراً بعدد من أبرز المناطق التطويرية مثل ميناء راشد، وسيتي ووك، والخليج التجاري، ومدينة محمد بن راشد، وند الشبا، وحدائق الشيخ محمد بن راشد، وميدان، والبرشاء جنوب، وقرية جميرا الدائرية، وصولاً إلى عقارات جميرا للجولف، بما يعزز الترابط العمراني، ويدعم حركة التنقل بين مختلف مراكز النشاط الاقتصادي والسكني في الإمارة، ويرتبط الخط الذهبي مع الخط الأحمر في محطتين هما الخليج التجاري، وعقارات جميرا للجولف، ومع الخط الأخضر في محطة الغبيبة، ومع قطار الاتحاد في منطقتي ميدان، وعقارات جميرا للجولف.

1.5 مليون نسمة

ويخدم المشروع أكثر من 55 مشروعاً تطويرياً، ومن المتوقع أن يستفيد منه أكثر من 1.5 مليون نسمة بحلول عام 2040، مع وصول عدد المستخدمين إلى 465 ألف راكب يومياً ما بعد عام 2040، وهو ما يعزز مكانة مترو دبي عموداً فقرياً لمنظومة التنقل في الإمارة، وخياراً أول للسكان والزوار، حيث سيرتفع طول شبكة مترو دبي من 120 كيلومتراً حالياً (مع الخط الأزرق) إلى 162 كيلومتراً، بنسبة زيادة تبلغ 35%، وسيرتفع عدد المحطات من 67 محطة (شاملة الخط الأزرق) إلى 85 محطة.

كوادر وطنية

وقال المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، مطر الطاير: «يمثل مشروع الخط الذهبي لمترو دبي خطوة استراتيجية جديدة ضمن مسيرة تطوير منظومة النقل الجماعي في الإمارة، ويُظهر رؤية القيادة الرشيدة في تطوير بنية تحتية متكاملة ومستدامة تدعم النمو الاقتصادي، وتعزز جودة الحياة، حيث يسهم المشروع في تحقيق التكامل بين مختلف أنماط النقل، وربط المراكز الحضرية الحيوية، وتلبية احتياجات التوسع العمراني والسكاني وفق مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040».

وأضاف: «يجسّد المشروع التزام الهيئة بتبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنفيذ المشاريع الكبرى، وتتولى الكفاءات الوطنية قيادة المشروع وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يؤكد ثقة القيادة الرشيدة بقدرات الكوادر الإماراتية، ودورها المحوري في مواصلة مسيرة التنمية وتحقيق إنجازات نوعية تواكب طموحات دبي المستقبلية».

عوائد اقتصادية تراكميّة

وقال الطاير: «يمثل مشروع الخط الذهبي استثماراً استراتيجياً يقدر بنحو 34 مليار درهم، بعوائد اقتصادية تراكميّة تصل إلى 430% خلال 20 عاماً من التشغيل، نتيجة لحجم التوفير في الوقت والوقود، وخفض معدل وفيات الحوادث، وخفض معدل الانبعاثات الكربونية، وهو ما يؤكد الدور المحوري لمشاريع البنية التحتية في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 من خلال دعم الاقتصاد وتحفيز النمو المستدام، إلى جانب مساهمته في رفع القيمة السوقية للأراضي والعقارات القريبة من محطات المترو بنسبة تصل إلى 20%، وتعزيز جاذبية المناطق التي يخدمها للاستثمار».

وأشار إلى أن الخط الجديد للمترو سيشكل مسارات دائرية تهدف إلى تعزيز انسيابية الحركة البينية للمسافات القصيرة والطويلة في المناطق الحيوية. كما سيسهم المشروع في تعزيز تكامل واستدامة منظومة النقل الجماعي، حيث يرتبط الخط الذهبي مع الخط الأحمر في محطتين، ومع الخط الأخضر في محطة واحدة، بما يسهم في رفع كفاءة الشبكة الحالية وتعزيز حركة تنقل السكان والزوار في مختلف مناطق الإمارة، كما يعمل على تقليل الازدحام على الخط الأحمر لمترو دبي بين محطة برجمان ومحطة أون باسيف بنسبة 23%، إضافة إلى الربط مع قطار الاتحاد في محطتين، لتعزيز ربط إمارة دبي بإمارات الدولة، وهو ما يرسخ مفهوم التنقل متعدد الوسائط، مشيراً إلى أن الخط الذهبي يسهم كذلك في خفض الازدحامات المرورية على محاور الطرق من خلال خفض عدد رحلات المركبات بأكثر من 40 مليون رحلة سنوياً، وهو ما ينعكس إيجاباً على انسيابية الحركة وجودة الحياة والاستدامة البيئية.

تقنيات حفر الأنفاق

وأكد الطاير أن المشروع يُعد إنجازاً هندسياً متقدماً، حيث يجري تنفيذه بالكامل تحت الأرض باستخدام أحدث تقنيات متقدمة لأجهزة حفر الأنفاق، بما يضمن تنفيذ الأعمال من دون التأثير في حركة السكان أو المشاريع العمرانية القائمة، مع الالتزام بأعلى المعايير العالمية في الجودة والسلامة، وسرعة التنفيذ، وهو ما يؤكد ريادة دبي في تنفيذ المشاريع الكبرى، واتباع أحدث الحلول الهندسية والتقنية في تطوير بنيتها التحتية، حيث سيجري تنفيذ مشروع الخط الذهبي في مدة تنفيذ أقل بنسبة 30% مقارنة بالخط الأزرق.

مراحل تنفيذ المشروع

ومن المقرر طرح المشروع على المقاولين خلال العام الجاري 2026، يعقبه تعيين المقاول عام 2027، ثم بدء تنفيذ المشروع، وصولاً إلى افتتاح المشروع في 9/9/2032، وفق برنامج زمني متكامل يؤكد حرص دبي على تنفيذ المشاريع الاستراتيجية بكفاءة عالية ووفق أعلى معايير الجودة والتميز.

مكانة عالمية

يحتفظ مترو دبي بمكانته المرموقة في العالم، ويبلغ طوله حالياً 120 كيلومتراً منها قرابة 52 كيلومتراً للخط الأحمر، و23 كيلومتراً للخط الأخضر، و15 كيلومتراً لمسار 2020، و30 كيلومتراً للخط الأزرق - قيد التنفيذ - ويضم 67 محطة، بواقع 28 محطة في الخط الأحمر، و18 محطة في الخط الأخضر، وسبع محطات في مسار 2020 منها محطة انتقالية، و14 محطة للخط الأزرق، وسيرتفع إجمالي طول شبكة مترو دبي بعد تنفيذ الخط الذهبي إلى 162 كيلومتراً، وسيرتفع عدد المحطات إلى 85 محطة.

ونقل مترو دبي منذ تشغيله في سبتمبر 2009 حتى نهاية عام 2025 أكثر من 2.8 مليار راكب، فيما بلغ عدد مستخدميه 295 مليون راكب في عام 2025، بزيادة 7% على عام 2024، ويبلغ المتوسط اليومي لعدد مستخدمي مترو دبي مليون راكب، ويستحوذ على 40% من إجمالي عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي في الإمارة.

