«إقامة دبي» تنفّذ زيارة ميدانية لمشروع يضم 20 ألف عامل

نفّذت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي (إقامة دبي) زيارة ميدانية إلى موقع شركة الإنشاءات العربية، برئاسة نائب مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، اللواء عبيد مهير بن سرور، وذلك في إطار التزامها المستمر بتعزيز جودة الحياة، وترسيخ بيئة عمل متكاملة ومستدامة.

وتأتي هذه الزيارة ضمن منظومة عمل ميدانية، تهدف إلى متابعة أوضاع العمال، والاطلاع المباشر على بيئة العمل والخدمات المقدمة لهم، بما يعكس نهج دبي في تطوير نماذج متقدمة لرعاية القوى العاملة، وتعزيز رفاهها عبر مبادرات عملية تواكب تطلعاتها.

وخلال الزيارة، التقى اللواء عبيد مهير بن سرور بالقوى العاملة في المشروع، الذي يضم أكثر من 20 ألف عامل، واطّلع على مرافق العمل والخدمات المقدمة لهم، بما في ذلك مناطق الاستراحة، والعيادة الطبية، وغرف التدريب الخاصة بالصحة والسلامة المهنية، في تأكيد على أهمية توفير بيئة عمل متكاملة تراعي مختلف الجوانب الصحية والإنسانية.

كما عبّر خلال تفاعله المباشر مع العمال عن تقديره لجهودهم وإسهاماتهم المتواصلة، التي تشكّل جزءاً أساسياً من حركة التنمية المستمرة التي تشهدها دبي، في ظل المشاريع القائمة والتوسع المتواصل في القطاع الإنشائي، بما يعكس حيوية سوق العمل واستدامة مسارات التطوير في الإمارة.

وتضمنت الزيارة تفاعلاً مباشراً مع العمال من خلال اللقاءات الميدانية، إلى جانب التقاط صورة تذكارية مع فريق العمل، في لفتة تعكس روح التقدير، وتعزز مفاهيم القرب والتواصل الإنساني.

وفي هذا السياق، أكد اللواء عبيد مهير بن سرور أن هذه الزيارات تمثل امتداداً لنهج مؤسسي يضع الإنسان في صميم الأولويات، ويعزز جودة الحياة من خلال مبادرات ميدانية تلامس احتياجات العاملين بشكل مباشر، مشيراً إلى أن التواصل المباشر مع العمال يشكل ركيزة أساسية لفهم التحديات وتطوير الحلول المستدامة.

وأضاف: «نحرص في (إقامة دبي)، ومن خلال اللجنة الدائمة لشؤون العمال، على العمل بشكل تكاملي لتطوير بيئة عمل متكاملة تدعم الاستقرار المجتمعي، وتعكس قيم العدالة والاحترام، بما ينسجم مع توجهات دبي في بناء نموذج عالمي يُحتذى في رعاية القوى العاملة».

وتُواصل «إقامة دبي» تنفيذ زياراتها ومبادراتها الميدانية الهادفة إلى تعزيز رفاه القوى العاملة ودعم استقرارها، بما ينسجم مع توجهات الإمارة في بناء نموذج متقدم يضع الإنسان في قلب أولوياته.