رئيس الدولة يستقبل وزير الدفاع الإيطالي

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وزير الدفاع في الجمهورية الإيطالية، جويدو كروسيتو.

ونقل وزير الدفاع إلى سموه، خلال اللقاء، تحيات رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية، جورجيا ميلوني، وتمنياتها لدولة الإمارات دوام الأمن والازدهار، وتناول اللقاء علاقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزهما في المجالات والشؤون الدفاعية والأمنية.

كما بحثا تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي، بجانب تأثيراتها في أمن الملاحة الدولية، إضافة إلى الاعتداءات الإيرانية الإرهابية ضد دولة الإمارات ودول المنطقة، التي استهدفت المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية، وجدّد إدانة إيطاليا للاعتداءات التي تشكّل انتهاكاً لسيادة الدول والقانون الدولي، وتقويضاً للاستقرار والأمن الإقليميين.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ووزير دولة لشؤون الدفاع، محمد بن مبارك المزروعي، وعدد من المسؤولين.