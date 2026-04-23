رئيس الدولة والرئيس السوري يبحثان علاقات البلدين والتطورات الإقليمية

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، رئيس الجمهورية العربية السورية، أحمد الشرع، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

وبحث سموه والرئيس السوري، خلال اللقاء، العلاقات الأخوية بين البلدين، وسبل تعزيز مختلف جوانب تعاونهما، خصوصاً التنموية والاقتصادية بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، بجانب تأثيراتها في أمن الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي.

وجدد الرئيس السوري، في هذا السياق، إدانة الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية في دولة الإمارات ودول المنطقة، التي تشكّل انتهاكاً لسيادة هذه الدول والقوانين والأعراف الدولية، وتقويضاً للأمن والاستقرار الإقليميين، مشيداً بكفاءة الإجراءات التي اتخذتها الدولة للحفاظ على أمنها واستقرارها وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة والرئيس أحمد الشرع حرصهما المتبادل على مواصلة دفع مسار العلاقات الإماراتية السورية، بما يسهم في تحقيق تطلعات البلدين نحو التنمية وبناء مستقبل أكثر تقدماً ونماء لشعبيهما.

حضر اللقاء سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وعدد من الشيوخ والوزراء والمسؤولين، كما حضره الوفد المرافق للرئيس السوري الذي يضم وزير الخارجية والمغتربين، أسعد الشيباني، وعدداً من المسؤولين.

وكان الرئيس السوري قد وصل إلى البلاد، في وقت سابق، أمس، حيث كان في استقباله بمطار الرئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ووزير دولة، خليفة بن شاهين المرر.

