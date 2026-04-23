رئيس الدولة يلتقي رئيس شركة «بلاك روك»

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة «بلاك روك»، لاري فينك.

وتطرق اللقاء إلى عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك، خصوصاً ما يتعلق بتطورات الأسواق العالمية، إضافة إلى مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، والفرص التي تتيحها لتعزيز الاستثمار والاقتصاد العالمي، لما فيه مصلحة شعوب العالم وتقدّمها.

حضر اللقاء عدد من سمو الشيوخ والمسؤولين.