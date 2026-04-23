رئيس الدولة وملك المغرب يبحثان هاتفياً التطورات الإقليمية

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع عاهل المملكة المغربية الشقيقة، الملك محمد السادس خلال اتصال هاتفي، العلاقات الأخوية الراسخة، ومختلف جوانب التعاون، خصوصاً في المسارات التنموية، وسبل تطويرها إلى آفاق أرحب، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين ويعود بالخير والنماء على شعبيهما.

وأكد الجانبان، خلال الاتصال، حرصهما على مواصلة التشاور والتنسيق الأخوي، وتعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين، في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة.

كما بحث سموه وجلالة ملك المغرب عدداً من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الخطرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، إلى جانب أمن الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.