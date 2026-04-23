من قلب بيوت مواطني دبي.. تحويل المشروعات الصغيرة إلى قصص نجاح مُلهِمة

أطلقت مؤسسة «فرجان دبي» حملة مجتمعية متكاملة لدعم المشروعات المنزلية الخاصة بالمواطنين في مناطق الفرجان، بالتزامن مع «عام الأسرة 2026»، في خطوة تعكس التزامها المتواصل بتعزيز التماسك الأسري، وتمكين الأفراد اقتصادياً داخل الأحياء السكنية، وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من إدراك المؤسسة لأهمية المشروعات المنزلية، بوصفها ركيزة أساسية في دعم الاستقرار الأسري، ومصدراً مهماً للدخل، فضلاً عن دورها في صقل مهارات روّاد الأعمال من المواطنين، وتحويل الأفكار البسيطة إلى نماذج اقتصادية قابلة للنمو والتطور.

وتسعى «فرجان دبي»، من خلال هذه الحملة، إلى إيجاد منظومة متكاملة تحتضن هذه المشروعات، وتوفر لها الدعم اللازم للانتقال من نطاقها المحدود إلى آفاق أوسع من الانتشار والاستدامة.

وتعتمد الحملة على مجموعة من الآليات العملية التي تهدف إلى تمكين أصحاب المشروعات المنزلية وتعزيز حضورهم في المجتمع المحلي، حيث تعمل «فرجان دبي» على رصد هذه المشروعات في مختلف الفرجان، والتواصل المباشر مع أصحابها للتعرّف إلى طبيعة أنشطتهم واحتياجاتهم، كما تتبنى المؤسسة نهجاً تشاركياً يقوم على إشراك أفراد المجتمع في دعم هذه المشروعات، من خلال تشجيعهم على التفاعل معها والترويج لها، بما يُسهم في إيجاد بيئة اقتصادية محلية قائمة على التعاون والتكافل.

ولا يقتصر الدعم على الجانب الترويجي فقط، بل يمتد ليشمل تقديم الإرشاد والتوجيه، وإبراز أفضل الممارسات التي تساعد أصحاب المشروعات على تطوير أعمالهم، وتحسين جودة منتجاتهم وخدماتهم.

وتعمل «فرجان دبي» على إنشاء قاعدة بيانات شاملة، تضم مختلف المشروعات المنزلية الصغيرة المنتشرة في الأحياء السكنية، بهدف توثيقها وتصنيفها وفق مجالاتها المتنوعة، بما يتيح سهولة الوصول إليها والتعريف بها بشكل دقيق، وتُمثّل هذه القاعدة خطوة استراتيجية نحو بناء خريطة واضحة للمشهد الريادي داخل الفرجان، حيث تتيح للمؤسسة تحديد نقاط القوة والفرص المتاحة، والعمل على توجيه الدعم بشكل أكثر كفاءة وفاعلية.

وتدعم المنصات الرقمية لـ«فرجان دبي» توسيع نطاق وصول المشروعات إلى جمهور أوسع، بما يتجاوز حدود الفرجان، ويُعزّز من فرصها في تحقيق الانتشار والنمو، وتوفّر لأصحاب المشروعات فرصة التواصل مع العملاء المحتملين، بما يدعم استدامتهم على المدى الطويل.

وفي هذا السياق، أكّدت مدير التسويق في «فرجان دبي»، إلهام العوضي، أن المبادرات التي تطلقها المؤسسة في هذا المجال تنطلق من رؤية متكاملة تستهدف تمكين المواطنين من تحويل مشروعاتهم المنزلية إلى قصص نجاح حقيقية.

وقالت: «سنعمل على تسليط الضوء على هذه المشروعات عبر منصاتنا المختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال تقديم قصص مُلهِمة عن أصحابها، واستعراض منتجاتهم وخدماتهم بأسلوب احترافي يجذب الجمهور».