دليل لتعزيز جاهزية المؤسسات التعليمية في أبوظبي

وضع الدليل التوعوي لتعزيز جاهزية المؤسسات التعليمية، الذي أطلقه مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة، إجراءات تهدف إلى تعزيز الوعي بإجراءات السلامة، وآليات التصرف السليم في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة.

وفي هذا السياق، نظم مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني ودائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، أول من أمس، ورشتين توعويتين افتراضيتين، استهدفتا أكثر من 1300 مشارك من الكوادر التعليمية، بهدف تعزيز الوعي بإجراءات السلامة وآليات التصرف السليم في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة.

وحدّد الدليل أدوار أولياء الأمور وتشمل الالتزام دائماً بالتعليمات الرسمية الصادرة، وعدم اتخاذ أي قرارات فردية مثل التوجه إلى المدرسة أو استلام الطفل، إلا بناء على طلب مباشر من المدرسة، ومساعدة الطفل على الشعور بالهدوء والأمان والدعم، من خلال تهيئته نفسياً وتعزيز شعوره بالطمأنينة والأمان، والحرص على توعية الطفل بأهمية اتباع تعليمات المدرسة والتقيد بإرشاداتها، ومتابعة قنوات التواصل الرسمية فقط (الرسائل والتطبيقات والبريد الإلكتروني)، والتأكد من تحديث بيانات التواصل المسجلة لدى المدرسة لضمان استلام الإشعارات والتحديثات المهمة من دون أي تأخير، وعدم تداول الشائعات أو المعلومات غير المؤكدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كما حدّد الدليل مسؤوليات الطاقم الكادر التعليمي، وأبرزها التأكد من الحضور والانضباط داخل الصف بشكل مستمر، والإلمام بمخارج الطوارئ وأماكن التجمع الآمنة، وتوعية الطلبة بإجراءات السلامة والإخلاء، بما في ذلك مخارج الطوارئ وأماكن التجمع الآمنة بشكل دوري.

وحدد الدليل أدوار مرشدي الأمن والسلامة، وأبرزها تجهيز وتحديد مناطق عدة آمنة داخل المدرسة بشكل واضح، وضمان الوصول إلى الأماكن الآمنة خلال وقت قصير، وتفعيل نظام الإنذار الصوتي (إن وجد)، أو تحديد وسيلة مناسبة تضمن وصول التنبيهات إلى الجميع، وتنظيم حركة الدخول والخروج، وتوفير مشرفين إضافيين وكوادر أمنية مدربة (إن أمكن)، وتطبيق قوائم التفتيش التشغيلية بشكل دوري لضمان الجاهزية، وتدريب جميع الكوادر على إجراءات الطوارئ بشكل مستمر، وتحديد نقاط الدخول والخروج الآمنة، مثل المواقف الداخلية (إن وجدت)، وضمان جاهزية تعليق التعليم الحضوري فوراً (عند الحاجة).

وشدّد الدليل على ضرورة التزام الطلبة بتعليمات كوادر المدرسة، بمن في ذلك المعلمون والمشرفون ومسؤولو السلامة، والإبلاغ عن أي سلوك غير معتاد، أو أي وضع غير طبيعي والتعرّف إلى مخارج الطوارئ وأماكن التجمع، واتباع تعليمات النقل المدرسي. كما حدد الدليل مسؤوليات سائقي الحافلات والمشرفين، وأهمها التأكد من صعود الطلبة ونزولهم من الأماكن المخصصة لذلك.