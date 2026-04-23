شراكة بين «الداخلية» و«إرنست ويونغ - EY» لتدريب الكوادر المالية

وقّعت وزارة الداخلية مذكرة شراكة مع شركة «إرنست ويونغ - EY» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بهدف تدريب وتأهيل موظفي الوزارة العاملين في المجال المالي، وذلك في إطار تعزيز التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة والارتقاء بالكفاءات المؤسسية.

وتهدف المذكرة إلى تنمية المهارات العلمية والعملية لموظفي إدارة الشؤون المالية في الوزارة، من خلال إشراكهم في برامج تدريبية متخصصة، بجانب تمكينهم من اكتساب خبرات مهنية عالمية في مجالات العمل المالي والمحاسبي.

واتفق الطرفان بموجب المذكرة على تنفيذ برامج تدريب وتطوير مهني، وتبادل الخبرات، وإتاحة الفرصة لموظفي الوزارة للمشاركة في بيئات عمل ميدانية، بما يسهم في صقل مهاراتهم في مجالات الإدارة المالية وإدارة الوقت والتواصل وإدارة المشروعات.

وأكّد وكيل الوزارة المساعد للموارد والخدمات المساندة، اللواء سالم علي مبارك الشامسي، أن توقيع مذكرة الشراكة يأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على الاستثمار في تطوير قدرات منتسبيها في المجالات المالية والمحاسبية، وتعزيز كفاءتهم وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة.