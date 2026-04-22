بوابتان جديدتان لـ "درب" اعتباراً من 4 مايو المقبل

أعلن مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، اليوم الأربعاء، إضافة بوابتين جديدتين لنظام التعرفة المرورية «درب» في إمارة أبوظبي، في خطوة تهدف إلى تعزيز انسيابية الحركة المرورية على الطرق الرئيسية، وتحسين كفاءة استخدام شبكة الطرق، والحد من الازدحام لا سيما خلال فترات الذروة، وتنفذ البوابتان وتشغلا بالتعاون مع شركة كيوموبيليتي.

وبيّن المركز أن البوابتين تقعان على شارع الشيخ مكتوم بن راشد في منطقة غنتوت، وعلى شارع واحة الكرامة عند مدخل ومخرج شارع الشيخ زايد. ومن المقرر بدء تشغيلهما اعتباراً من 4 مايو 2026، على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

وأفاد المركز بأنه سيطبق رسم يبلغ 4 دراهم عن كل عبور عبر البوابة، مع استمرار الإعفاء لمركبة واحدة للفئات التالية: كبار المواطنين، وأصحاب الهمم، وأصحاب الدخل المحدود، والمواطنين المتقاعدين، وفق النظام المعتمد للتعرفة المرورية في الإمارة.

وأكد المركز أن اختيار موقعي البوابتين جاء استناداً إلى دراسات مرورية متخصصة أخذت في الاعتبار كثافة الحركة وأنماط التنقل وتوافر طرق بديلة في محيطهما، حيث تقع بوابة القرم للتعرفة المرورية على شارع واحة الكرامة عند مدخل ومخرج شارع الشيخ زايد. ويتيح موقعها للسائقين استخدام شارع الشيخ راشد بن سعيد أو شارع الخليج العربي كمسارات بديلة، أما بوابة غنتوت للتعرفة المرورية، فتقع على شارع الشيخ مكتوم بن راشد في منطقة غنتوت. ويمكن لمستخدمي الطريق اختيار شارع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم كمسار بديل.

ويؤكد مركز النقل المتكامل أن إضافة البوابتين تأتي ضمن جهود تطوير شبكة الطرق في الإمارة، بما يواكب التوسع العمراني وتنامي الحركة المرورية، ويواصل المركز متابعة أثر البوابات الجديدة من خلال مراجعات دورية لقياس نتائجها وتحليل أنماط الاستخدام، ما يضمن التطبيق الفاعل للنظام وفق المتطلبات المرورية المعتمدة.