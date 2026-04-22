"أوقاف دبي" تدعم مشروع "مدارس دبي" بمليون درهم

قدمت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، دعماً مالياً بقيمة مليون درهم لمشروع "مدارس دبي" وذلك في إطار شراكة مجتمعية تهدف إلى دعم المشروع والمساهمة في تعزيز فرص التعليم النوعي وتمكين الطلبة من الاستفادة من بيئة تعليمية متطورة تسهم في إعداد أجيال المستقبل.

ويأتي الدعم انسجاماً مع رؤية "أوقاف دبي" في ترسيخ الدور التنموي للأوقاف وتوجيه ريع المصارف الوقفية نحو المبادرات التعليمية ذات الأثر المستدام بما يعزز من مكانة دبي مركزاً رائداً في الاستثمار بالإنسان والمعرفة.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة صندوق المعرفة عبد الله محمد العور، إن هذا الدعم يمثل نموذجاً عملياً لكيفية توجيه الموارد المجتمعية نحو أثر حقيقي في التعليم، مثمنا مبادرة هيئة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي وحرصها على تقديم دعم متواصل يعكس فهماً عميقاً لدور الوقف في تمكين الفرص التعليمية وتعزيز استدامتها.

وأضاف "أنه مع هذا التعاون نركز على توسيع أثر مشروع "مدارس دبي" بشكل ملموس من خلال توفير بيئة تعليمية تدعم الطلبة وتواكب تطلعاتهم وتمنحهم مساحة حقيقية للتطور والنمو.

وينصبّ كامل الاهتمام على دعم الطلبة من الأسر الإماراتية بما يعزز استقرارهم التعليمي ويفتح أمامهم آفاقاً أوسع للمستقبل.

كما ينسجم هذا التعاون مع توجهات استراتيجية دبي للتعليم 2033 من خلال تعزيز جودة التعليم وتوسيع فرص الوصول إليه بما يدعم بناء منظومة تعليمية أكثر كفاءة واستدامة ويعزز الاستثمار في الإنسان باعتباره المحرك الأساسي للتنمية ".

وأكد مدير إدارة الوقف في مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر عمر جمعة المازمي، أن دعم المؤسسة لمشروع "مدارس دبي" يجسد التزامها الراسخ بالمساهمة في تنمية القطاع التعليمي انطلاقاً من قناعة بأن التعليم يمثل الركيزة الأساسية لبناء المجتمعات المزدهرة وصناعة مستقبل أكثر استدامة.

وأضاف أن المؤسسة تحرص على توظيف مواردها الوقفية في المبادرات التي تترك أثراً إيجابياً مباشراً في المجتمع ،مشيراً إلى أن الشراكة مع مؤسسة صندوق المعرفة تمثل نموذجاً للتعاون البنّاء بين المؤسسات الوطنية لدعم مسيرة التعليم وتمكين الطلبة من تحقيق طموحاتهم الأكاديمية والمهنية.

وأشار إلى أن المؤسسة ستواصل دعم البرامج والمشروعات التعليمية الهادفة بما ينسجم مع توجهات القيادة الرشيدة في الاستثمار بالإنسان وتعزيز تنافسية المنظومة التعليمية في الدولة.

يُذكر أن قيمة الأصول الوقفية التعليمية المسجلة لدى مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي بلغت 718 مليون درهم خلال العام الجاري موزعة على 52 أصلاً وقفياً يعود ريعها إلى دعم قطاع التعليم وتمكين الطلبة من الأسر محدودة الدخل بما يعكس الدور الحيوي للأوقاف في تعزيز استدامة المسيرة التعليمية وخدمة المجتمع.