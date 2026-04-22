سفارة الإمارات في بيروت تُحذر من اتصالات ومراسلات مشبوهة تطلب تحويلات مالية

أهابت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في بيروت بجميع المتعاملين توخي الحيطة والحذر من مراسلات واتصالات مشبوهة، تطلب تحويلات مالية، وتدعي صدورها عن السفارة أو أحد موظفيها.

وأكدت السفارة، في تدوينة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أن جميع خدماتها تُقدم حصراً عبر القنوات الرقمية الرسمية المعتمدة، والمصممة وفق أعلى معايير الأمان بما يضمن تجربة آمنة وموثوقة للمتعاملين.

وأشارت إلى أنه عند الاشتباه في محاولة احتيال أو ممارسات إلكترونية غير مشروعة، يُرجى عدم التفاعل معها والتواصل فوراً مع وزارة الخارجية عبر الرقم: 97180044444+