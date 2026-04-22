شرطة دبي تناقش مخاطر "التزييف العميق" وانعكاساتها على الأمن الرقمي

ناقشت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في مركز استشراف المستقبل، تحديات تقنيات "التزييف العميق - Deep Fake" وانعكاساتها على الأمن الرقمي، ضمن حوار المستقبل الافتراضي الذي ركّز على استشراف المخاطر الناشئة وتعزيز الجاهزية للتعامل معها.

وجاء تنظيم الحوار في إطار جهود شرطة دبي لمواكبة التطورات العلمية والتقنية في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتوظيفها في العلوم الشرطية، خصوصاً في مجالات الأدلة الجنائية والتحقيقات الرقمية، بما يعزز الاستباقية في مواجهة أنماط الجرائم المستحدثة.

وأكد مدير مركز استشراف المستقبل العميد الدكتور خبير حمدان الغسيه، أن الحوار يأتي في إطار حرص شرطة دبي على مواكبة التطورات العلمية في مختلف المجالات، واستخدامها في العلوم الشرطية، من خلال الكوادر المواطنة المؤهلة والمدربة وفق أعلى المستويات، تحقيقاً لتطلعات شرطة دبي وخطتها في أن تكون سباقة ومُستشرفة للمستقبل في مختلف التخصصات العلمية، خصوصاً الحديثة منها.

وقال، إنه في ظل التطور التقني المتسارع وما يشهده العالم من قفزات نوعية في تقنيات الذكاء الاصطناعي، برزت تقنيات التزييف العميق كأحد أبرز التحديات الرقمية الحديثة، نظراً لقدرتها الفائقة على إنتاج محتوى سمعي وبصري يصعب تمييزه عن الواقع، وقد أسهم هذا التطور في اتساع نطاق استخدام هذه التقنيات، ليشمل أنماط جديدة من الجرائم الرقمية والتضليل الإعلامي، لذلك كان لابد من اتخاذ نهج استباقي في مناقشة هذا التحدي من خلال حوار المستقبل الافتراضي لتسليط الضوء على المخاطر المتنامية لتقنيات التزييف العميق، من خلال استعراض أحدث الإحصاءات والمؤشرات على المستويين المحلي والعالمي، وما تكشفه من تزايد في حجم الجرائم الرقمية المرتبطة بهذه التقنيات.

وأضاف أن الحوار الافتراضي تناول أنماط الجرائم المُستحدثة وآليات تنفيذها، بما في ذلك أساليب انتحال الهوية والتلاعب بالمحتوى السمعي والبصري، وتأثيرها على الأفراد والمؤسسات، كما استعرض أحدث الوسائل التقنية المُستخدمة في كشف المحتوى المُزيف، مع تقييم مدى دقتها وفعاليتها في ظل التطور السريع لأدوات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب استعراض أفضل الممارسات العالمية في رصد وتحليل هذه المواد والتصدي لتهديدات التضليل الرقمي، مشيراً إلى أن الورشة ركزت على تعزيز الوعي لدى المشاركين بآليات التحقق من صحة الصور ومقاطع الفيديو المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضح العميد الغسيه أن هذا الحوار ساهم في وضع مجموعة من الأفكار والحلول المستقبلية لتعزيز جاهزية شرطة دبي، كما ركز على ضرورة تكثيف برامج التوعية المجتمعية الاستباقية، مع التأكيد على تبني نهج استباقي قائم على الابتكار والشراكات التكاملية لضمان استجابة فعالة ومستدامة.