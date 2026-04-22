العتيبة: أي تلميح إلى أن الإمارات تحتاج إلى دعم مالي خارجي يعد قراءة خاطئة للحقائق

أعرب سفير الدولة في واشنطن يوسف العتيبة عن تقديره لاعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن الإمارات أحد أهم الشركاء الاقتصاديين والتجاريين للولايات المتحدة الأميركية، وهو ما يعكس عمق العلاقة المبنية على المصالح المشتركة والاستثمار المتبادل والثقة الاستراتيجية طويلة الأمد.

وقال العتيبة في سلسلة تدوينات نشرتها سفارة الإمارات لدى واشنطن عبر حسابها على منصة "إكس": "أي تلميح حول حاجة دولة الإمارات إلى دعم مالي خارجي يعد قراءة خاطئة للحقائق، فالإمارات واحدة من أكثر الاقتصادات مرونة مالية في العالم، مدعومة بأكثر من 2 تريليون دولار من الأصول الاستثمارية السيادية".

وأضاف: "البنك المركزي الإماراتي يحتفظ بأكثر من 300 مليار دولار من احتياطات العملات الأجنبية، وتصل الودائع القطاع المصرفي حوالي 1.5 تريليون دولار".

وبين: "هذه القوة هي السبب الرئيسي وراء استثمار الإمارات العربية المتحدة بالفعل أكثر من تريليون دولار في الاقتصاد الأميركي، مع وجود مسار واضح لنمو هذا الرقم بشكل كبير".

وختم: " ستستمر الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة في الازدهار معاً لعقود قادمة، ليس لأن أحدهما يعتمد على الآخر في الدعم، ولكن لأن كليهما يستفيد من واحدة من أهم الشراكات الاقتصادية في العالم".