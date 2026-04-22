دراسة إنشاء مسارات خاصة للحافلات لتشجيع النقل الجماعي في الدولة

أكد وزير الطاقة والبنية التحتية المهندس سهيل بن محمد المزروعي عن قيام الوزارة حالياً بدراسة إنشاء مسارات جديدة على الطرق، تتضمن تخصيص مسارات خاصة بالحافلات، أسوة "بالترام" لتخفيض زمن الرحلة وتشجيع الجمهور على استخدام وسائل النقل الجماعي، وكما هو مطبق في عدد من الدول، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تطوير منظومة النقل وتعزيز كفاءتها.

وأوضح المزروعي، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم لمناقشة سياسة الحكومة في شأن سلامة وانسيابية الحركة المرورية، أن خطوة المسارات الخاصة، تهدف إلى تشجيع الجمهور على استخدام وسائل النقل الجماعي، بما يسهم في الحد من الازدحام المروري، وتحسين انسيابية الحركة على الطرق، مشيراً إلى أن تطوير البنية التحتية للنقل يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق الاستدامة في قطاع التنقل.

وشدد المزروعي على أهمية نشر الوعي بين فئات الجيل القادم حول ضرورة استخدام وسائل النقل الجماعي، مؤكداً ضرورة إدراج هذه الثقافة في المناهج التعليمية وتعزيزها منذ المراحل الدراسية المبكرة، بما يرسخ سلوكيات إيجابية لدى الطلبة تسهم في دعم توجهات الدولة نحو نقل أكثر استدامة.

وأشار إلى أن وسائل النقل الجماعي، بما في ذلك مشروع قطار الاتحاد، سيكون لها دور محوري في تقليل الحركة المرورية على الطرق، وتوفير بدائل فعالة وآمنة للتنقل بين مختلف إمارات الدولة، لافتاً إلى أن قطاع النقل سيشهد تحولاً نوعياً مع التوسع في تطبيق أنظمة السيارات ذاتية القيادة، وأن هذه التقنيات من شأنها أن تعيد تشكيل منظومة النقل بشكل جذري، بحيث تقل الحاجة إلى قيادة الأفراد لمركباتهم بأنفسهم.

وأشار إلى أن تجارب بعض الدول التي تبنت هذه الأنظمة أظهرت انخفاضاً ملحوظاً في معدلات الحوادث المرورية والوفيات، ما يعكس الأثر الإيجابي للتكنولوجيا في تعزيز السلامة على الطرق، مشدداً على أن دولة الإمارات، بفضل بيئتها المحفزة للاقتصاد وجاذبيتها للعقول والكفاءات، ماضية في تبني أحدث الحلول المبتكرة في قطاع النقل، بما يدعم رؤيتها نحو مستقبل أكثر استدامة وكفاءة.